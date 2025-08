Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 01/8/2025

Rubro-Negro segue os treinos nesta sexta

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Fabri e Lucas Braga em treino do Vitória

O Vitória segue os trabalhos nesta sexta-feira antes da partida contra o Palmeiras, às 19h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O elenco profissional do Rubro-Negro se reapresenta às 8h30 desta sexta (horário de Brasília) e inicia as atividades às 10h.

Apresentação

A partir das 12h desta sexta-feira (horário de Brasília), o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra será oficialmente apresentado no Barradão.

Ingressos Vitória x Palmeiras

As vendas gerais para o confronto entre Vitória e Palmeiras já estão abertas, mas só de forma on-line. A compra nos pontos de venda pode ser feita a partir desta sexta.

Time feminino

Nem o time feminino nem o time sub-20 do Vitória têm compromissos oficiais nesta sexta. Enquanto as Leoas se preparam para enfrentar o Mixto-MT no dia 6 de agosto, pela terceira fase da Copa do Brasil, o sub-20 já foca na estreia da Copa do Nordeste da categoria, também no dia 6, contra o Cruzeiro de Itaporanga (PB).

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão;

(20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão.

