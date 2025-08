Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 03/8/2025

Rubro-Negro entra em campo neste domingo

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Cantalapiedra apresentado no Barradão

O Vitória entra em campo às 19h30 deste domingo (horário de Brasília) quando encara o Palmeiras, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

Depois do confronto contra o Verdão, o Rubro-Negro terá mais uma semana cheia de treinamentos antes de fechar o primeiro turno às 18h30 do próximo sábado, em confronto contra o São Paulo, no Morumbis.

+ Mercado da bola: Vitória acerta contratação de joia do futebol argentino

Novidades

Além do retorno do atacante Erick, que cumpriu suspensão contra o Mirassol, o Vitória pode ter novidades em campo neste domingo. Os recém-contratados Cantalapiedra, Rúben Ismael e Romarinho já foram regularizados e estão à disposição de Carille.

Ingressos Vitória x Palmeiras

Para quem ainda não garantiu o ingresso para a partida, a venda online fica aberta até às 20h30 deste domingo (horário de Brasília), mesmo horário da bilheteria do Barradão, único ponto de venda presencial no dia do jogo. A bilheteria funciona das 13h às 20h30 (saiba mais aqui).

Leão Super Vip

A partir deste confronto contra o Palmeiras, o Vitória vai promover um novo espaço no Barradão para que os sócios possam assistir ao jogo dentro do campo, com direito a acompanhante. Os selecionados em cada partida serão informados pelo clube.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão;

(20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Ex-Corinthians, Romarinho pode estrear pelo Vitória contra o Palmeiras: ‘Gosto diferente’

➡️Mercado da bola: Vitória acerta contratação de joia do futebol argentino

➡️Vitória tem o maior número de estrangeiros no elenco desde 2017