Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 06/8/2025

Rubro-Negro se reapresenta nesta quarta-feira

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Fábio Carille comanda treino do Vitória no gramado sintético do Barradão

Depois de folga na última terça-feira, o elenco do Vitória se reapresenta nesta quarta já de olho na partida contra o São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Agenda do Vitória

O elenco volta aos treinos às 8h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), trabalha no mesmo horário na quinta e embarca para São Paulo na sexta-feira, onde enfrenta o Tricolor Paulista às 18h30 deste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão.

+ Emprestado pelo São Paulo, Erick não vai defender o Vitória no Morumbi

Time feminino

As Leoas fazem partida única e eliminatória contra o Mixto-MT, às 20h desta quarta (horário de Brasília), em Cuiabá, pela terceira fase da Copa do Brasil feminina.

Copa do Nordeste Sub-20

Os garotos da base enfrentam o Cruzeiro de Itaporanga, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Nordeste, a partir das 19h30 desta quarta, no Amigão, em Campina Grande. Além do Rubro-Negro e do Cruzeiro, o Grupo D também é composto por Sport e Americano.

Próximos jogos na agenda do Vitória

São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão.

