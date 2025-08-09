Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 09/8/2025
Rubro-Negro entra em campo neste sábado
O Vitória entra em campo às 18h30 deste sábado (horário de Brasília) contra o São Paulo, no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno.
Agenda do Vitória
Os atletas que não foram relacionados para a partida treinam na manhã deste sábado, enquanto os lesionados seguem recuperação no departamento médico. A delegação volta de São Paulo neste domingo.
Sub-17
O time sub-17 do Vitória entra em campo às 10h30 deste sábado (horário de Brasília) para enfrentar o FSA no CT do Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Baiano da categoria. O Rubro-Negro perdeu para o Jacuipense por 1 a 0 na estreia.
Sub-15
Já o sub-15 tem compromisso marcado para as 9h deste sábado, também contra o FSA, no CT do Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Baiano da categoria. Com agenda parecida em relação ao sub-17, o Leão venceu o Jacuipense por 5 a 0 na rodada de estreia,.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;
- Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;
- Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão.
