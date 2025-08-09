Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 09/8/2025

Rubro-Negro entra em campo neste sábado

Foto: Iza Gianola / Lance Morumbis recebe São Paulo x Vitória

O Vitória entra em campo às 18h30 deste sábado (horário de Brasília) contra o São Paulo, no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno.

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

Os atletas que não foram relacionados para a partida treinam na manhã deste sábado, enquanto os lesionados seguem recuperação no departamento médico. A delegação volta de São Paulo neste domingo.

+ Volante do Vitória tem suspensão mantida pelo STJD e vira dúvida contra o São Paulo

Sub-17

O time sub-17 do Vitória entra em campo às 10h30 deste sábado (horário de Brasília) para enfrentar o FSA no CT do Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Baiano da categoria. O Rubro-Negro perdeu para o Jacuipense por 1 a 0 na estreia.

Sub-15

Já o sub-15 tem compromisso marcado para as 9h deste sábado, também contra o FSA, no CT do Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Baiano da categoria. Com agenda parecida em relação ao sub-17, o Leão venceu o Jacuipense por 5 a 0 na rodada de estreia,.

Próximos jogos na agenda do Vitória

São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Vitória é um dos poucos times que ainda não venceram como visitante no Brasileirão

➡️Projeto da nova arena do Vitória deve ter investimento bilionário

➡️Emprestado pelo São Paulo, Erick não vai defender o Vitória no Morumbi