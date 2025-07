Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 10/7/2025

Rubro-Negro faz último treino em Salvador sob olhares de Carille

Foto: Rafael do Carmo / Lance! Jogadores fazem atividade em dupla no treino do Vitória

O Vitória segue os treinamentos nesta quinta-feira em preparação para enfrentar o Internacional, mas com um clima totalmente diferente e já sob olhares de Fábio Carille.

Agenda do Vitória

A partida contra o Colorado, pela 13ª rodada do Brasileirão, está marcada para as 16h30 deste sábado (horário de Brasília). O Rubro-Negro treina a partir das 9h desta quinta e embarca para Porto Alegre à tarde.

Coletiva de apresentação

Antes de embarcar rumo a terras gaúchas, o Vitória vai apresentar oficialmente o novo técnico Fábio Carille, que chega na manhã desta quinta a Salvador para substituir Thiago Carpini. A coletiva está marcada para as 12h30 (de Brasília), e o Lance! acompanha direto do Barradão.

Copa 2 de Julho

O Vitória não entra mais em campo pela Copa 2 de Julho. Depois de passar pelo Leônico na oitavas, o Rubro-Negro perdeu para o Ceará nos pênaltis por 4 a 3, depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal, na última quarta-feira, no CT do Barradão.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) – 14ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) – 16ª rodada do Brasileirão;

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) – 17ª rodada do Brasileirão.

