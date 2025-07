Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 11/7/2025

Leão faz último treino antes de enfrentar o Inter já sob olhares de Carille

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Lucas Halter em viagem para Porto Alegre

O Vitória fecha a preparação para enfrentar o Internacional, nesta sexta-feira, já sob os olhares de Fábio Carille e comissão técnica. A bola rola às 16h30 deste sábado (horário de Brasília) no Beira-Rio, em confronto direto na luta contra o Z-4.

Agenda do Vitória

O elenco do Vitória já está em Porto Alegre e começa os últimos trabalhos a partir das 11h, no CT do Grêmio.

Retornos

Foram relacionados 23 atletas para o confronto contra o Internacional, dentre eles Fabri e Ronald, que ficaram de fora do jogo contra o Confiança. O volante, que havia recebido uma proposta da bulgária e acabou renovando por mais dois anos com o Vitória, não estava em boas condições mentais para entrar em campo, enquanto o atacante se recuperou de um desconforto.

Reforços relacionados

Entre os 23 jogadores que viajaram para Porto Alegre, estão os três novos reforços do Vitória: Thiago Couto (goleiro), Rúben Rodrigues (meia) e Renzo López (atacante). O trio já pode ser usado por Carille.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) – 14ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) – 16ª rodada do Brasileirão;

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) – 17ª rodada do Brasileirão.

