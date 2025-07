Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 12/7/2025

Sob olhares do novo técnico, Rubro-Negro reestreia na Série A contra o Inter

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Renato Kayzer em último treino do Vitória antes do jogo contra o Inter

O Vitória volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado, quando enfrenta o Internacional às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 13ª rodada.

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

Depois da partida decisiva deste sábado, o Vitória tem folga no domingo e deve se reapresentar na segunda, já em preparação para enfrentar o Botafogo na próxima quarta-feira. Este sábado também é dia das Leoas, que entram em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17.

Esquema de jogo

Durante a entrevista de apresentação, o técnico Fábio Carille expôs a vontade de ter um time mais equilibrado e destacou que prefere o esquema 4-2-3-1 para iniciar o trabalho à frente do Vitória.

+ Fábio Mota revela mais dois reforços estrangeiros no Vitória e traça meta

Brasileirão Feminino Sub-17

As Leoas do Vitória entram em campo às 16h deste sábado (horário de Brasília), no CT do Barradão, para enfrentar o São Paulo, pela quinta rodado do Grupo C do Brasileirão Feminino Sub-17. A equipe rubro-negra vem de derrota para a Adergs por 2 a 0, fora de casa, no último sábado, resultado que deixou o time baiano estacionado na terceira posição, com três pontos. A classificação, portanto, está cada vez mais difícil, já que apenas os líderes de cada grupo e os dois melhores segundos colocados vão às quartas de final.

Classificação no grupo do Vitória:

1º) São Paulo – 12 pontos;

2º) Sport – seis pontos;

3º) Vitória – três pontos;

4º) Adergs – três pontos.

Baianão Sub-20

Depois de perder o jogo de ida para o Ypiranga por 2 a 0, no CT do Barradão, o Vitória agora tem a missão de reverter o placar às 9h deste sábado (horário de Brasília), na Vila Canária, para avançar às quartas.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) – 14ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) – 16ª rodada do Brasileirão;

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) – 17ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Queda do Vitória no Nordestão e clima no vestiário pesaram para saída de Carpini

➡️Carille aponta estilo de jogo ideal para o Vitória e explica chegada: ‘Pego de surpresa’

➡️Vitória não chega às semifinais da Copa do Nordeste desde 2021