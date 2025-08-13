Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 13/8/2025

Rubro-Negro segue a preparação para encarar o Juventude

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Ramon em treino do Vitória

O Vitória segue, nesta quarta-feira, a preparação para enfrentar o Juventude, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão.

Agenda do Vitória

O Rubro-Negro se apresenta às 8h30 (horário de Brasília) na Toca do Leão e segue esse itinerário até a quinta-feira. Na sexta, o grupo treina pela tarde e já se concentra para o jogo.

Ingressos para partida com o Juventude

O check-in para os sócio-torcedores já está disponível. Além dos planos com prioridade 1 (Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras) e prioridade 2 (Sou Um Nome Na História), os torcedores que têm o plano Sou Vermelho e Preto podem realizar o check-in a partir das 10h desta quarta. A venda para o público geral abre nesta quinta.

Sub-20

O Vitória faz o último treino antes de enfrentar o Sport, pela segunda rodada da Copa do Nordeste Sub-20. Depois de empatar com o Cruzeiro de Itaporanga por 2 a 2 na Paraíba, o Rubro-Negro joga no Barradão, às 16h desta quinta-feira (horário de Brasília). A partida será aberta ao público, que pode acessar o estádio mediante a doação de um quilo de alimento.

Próximos jogos na agenda do Vitória

