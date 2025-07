Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 14/7/2025

Rubro-Negro retoma os treinos de olho no Botafogo

Victor Ferreira / EC Vitória Jogadores do Vitória em treino no CT do Grêmio

Depois da dura derrota sofrida contra o Internacional no último sábado, o Vitória volta aos trabalhos nesta segunda-feira já em preparação para enfrentar o Botafogo, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O Vitória retoma os treinos na manhã desta segunda, no CT Manoel Pontes Tanajura, no Barradão. O grupo volta a trabalhar na manhã de terça e viaja pela tarde para o Rio de Janeiro, onde joga contra o Botafogo às 21h30 desta quarta (horário de Brasília), no Nilton Santos.

Futebol de base

Depois de ser eliminado pelo Ypiranga nas oitavas do Campeonato Baiano Sub-20, na manhã do último sábado, o time sub-20 do Vitória não tem agenda para esta segunda. Já a equipe sub-17 se prepara para o jogo de abertura do Baianão da categoria contra o Jacuipense, marcado para o dia 2 de agosto.

Feminino Sub-17

As Leoas do Vitória perderam de 10 a 0 para o São Paulo no último sábado, no CT do Barradão, e agora amargam a última posição do Grupo C, com três pontos, sem chances de classificação. A equipe começa a preparação para o confronto contra o Sport, fora de casa, no próximo sábado.

Classificação no grupo do Vitória:

1º) São Paulo – 15 pontos;

2º) Sport – sete pontos;

3º) Adergs – quatro pontos;

4º) Vitória – três pontos.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) – 14ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) – 16ª rodada do Brasileirão;

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) – 17ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão.

