Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 14/8/2025

Rubro-Negro segue a preparação para encarar o Juventude

  • 14/08/2025 05h00
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Lucas Braga em treino do Vitória Lucas Braga em treino do Vitória

O Vitória segue, nesta quinta-feira, a preparação para enfrentar o Juventude, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão.

Já na categoria sub-20, o Leão entra em campo às 16h pela Copa do Nordeste, contra o Sport.

Agenda do Vitória

O Rubro-Negro se apresenta às 8h30 (horário de Brasília) na Toca do Leão. Nesta sexta, o grupo treina pela tarde e já se concentra para o jogo que marca o reencontro com Thiago Carpini.

Ingressos para partida com o Juventude

Além dos sócios, que podem continuar fazendo check-in, o público geral também pode garantir ingressos para o confronto contra o Juventude, pela internet. As vendas físicas só serão liberadas nesta sexta.

Sub-20

O Vitória enfrenta o Sport, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da Copa do Nordeste Sub-20. Depois de empatar com o Cruzeiro de Itaporanga por 2 a 2 na Paraíba, o Rubro-Negro joga no Barradão, às 16h (de Brasília). A partida será aberta ao público, que pode acessar o estádio mediante a doação de um quilo de alimento.

Próximos jogos na agenda do Vitória

  • Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;
  • Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;
  • Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;
  • Vitória x Fluminense (data e horário a definir) – 24ª rodada do Brasileirão.

