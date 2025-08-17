Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 17/8/2025
Rubro-Negro folga neste domingo
Depois do empate amargo contra o Juventude no último sábado, o Vitória tem folga neste domingo e se reapresenta nesta segunda para iniciar mais uma semana cheia de treinamentos.
Agenda do Vitória
Depois da frustração em casa contra o Juventude, resta ao Vitória levantar a poeira e se preparar durante a semana para o duelo contra o Flamengo, marcado para as 21h da próxima segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Futebol de base
O time sub-20 do Vitória não compromisso marcado na agenda para este domingo. A partir desta segunda a equipe continua preparação para enfrentar o Americano às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste da categoria. Já os times sub-17 e sub-15 entram em campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Baiano, ambos contra o Jacobina.
Corrida do Leão
O Vitória programou uma virada de lote neste domingo para os interessados em participar do evento, que esta marcado para a manhã do dia 26 de outubro, no Barradão. Os preços e ingressos podem ser consultados aqui.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;
- Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (data e horário a definir) – 24ª rodada do Brasileirão;
- Grêmio x Vitória (data e horário a definir) – 25ª rodada do Brasileirão.
