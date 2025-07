Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 25/7/2025

Rubro-Negro tem novidades na lista de relacionados

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Carille comanda o Vitória contra o Sport

O Vitória já está em Ribeirão Preto, onde encerra a preparação para a partida contra o Mirassol, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no estádio Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

A delegação chegou a Ribeirão Preto no final da tarde da última quinta e faz o último treino antes da partida às 16h desta sexta, no estádio Teixeirão. Depois das atividades, um dos atletas vai conceder entrevista coletiva.

Relacionados

Fábio Carille relacionou 23 jogadores para o confronto deste sábado. As principais novidades são o meia Lucas Lohan e o lateral Edenílson, ambos formados na base. Osvaldo, que cumpriu suspensão contra o Sport, volta ao time. Já o volante português Rúben Ismael foi regularizado no BID, mas acabou não relacionado para o jogo.

Time feminino

As Leoas da Barra seguem, nesta sexta-feira, a preparação para a partida contra o Mixto, marcada para as 20h do dia 6 de agosto (horário de Brasília), no Mato Grosso, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) – 17ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 26/07) – 17ª rodada do Brasileirão; Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão;

(20h30 do dia 03/08) – 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (data e horário a definir) – 19ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (data e horário a definir) – 20ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (data e horário a definir) – 21ª rodada do Brasileirão.

