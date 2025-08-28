Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 28/8/2025

Rubro-Negro segue preparação para jogo contra o Atlético-MG

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Jogadores do Vitória treinam no Barradão

O Vitória segue, nesta quinta-feira, a preparação de olho no confronto contra o Atlético-MG, marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão.

Agenda do Vitória

O elenco se reapresenta às 15h desta quinta no Barradão e segue esse itinerário até o sábado, dia dos últimos ajustes antes da partida. Vale lembrar, porém, que o Vitória será comandado por Rodrigo Chagas neste período, que recebe oportunidade no time profissional após a demissão de Carille e deve ser efetivado no cargo.

Sub-20

O time sub-20 do Vitória faz jogo decisivo a partir das 15h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Com portões do estádio abertos, o Rubro-Negro recebe o CRB em jogo único que vai definir um dos quatro melhores times do campeonato.

Ingressos Vitória x Atlético-MG

As vendas já estão abertas para o público geral, pela internet. Só a partir da manhã desta sexta-feira os pontos de venda físicos começam a comercialização (shoppings, Capemi e Loja do Barradão). A bilheteria do estádio, no entanto, só funciona a partir de 13h do dia do jogo.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (16h do dia 13/09) – 23ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 13/09) – 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (16h do dia 20/09) – 24ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/09) – 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (11h do dia 28/09) – 25ª rodada do Brasileirão;

(11h do dia 28/09) – 25ª rodada do Brasileirão; Vitória x Ceará (19h do dia 2/10) – 26ª rodada do Brasileirão.

