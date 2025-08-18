Algoz de João Fonseca celebra semana dos sonhos: ‘Nada é impossível’

Brasileiros se destacam pela alta taxa de engajamento real comparado com gringos

Foto: Matthew Stockman/AFP Terence Atmane se despede do público após a derrota para o italiano Jannik Sinner em Cincinnati

Terence Atmane viveu uma semana dos sonhos no Masters 1000 de Cincinnati. O francês (136º) saiu do qualifying e, na chave principal, derrotou dois top-10 e, na terceira rodada, João Fonseca. A queda na semifinal, diante do número 1 do mundo, Jannik Sinner, não abalou a confiança do tenista, que vai subir nada menos que 66 colocações no ranking.

A partir desta terça-feira (19), o francês, de 23 anos, vai assumir o 70º lugar do ranking, sua melhor posição como profissional.

– Obrigado a todos por esse incrível apoio que recebi do primeiro ao último ponto desse torneio. Vocês são incríveis. Agora é hora de manter o forte trabalho diário se eu quiser me tornar, algum dia, um tenista top. Nada é impossível e essa semana, definitivamente, vai mudar minha vida para sempre – escreveu Atmane, nas redes sociais.

Vale lembrar que o 136º do mundo chegou a Ohio com apenas uma vitória em cinco jogos de ATP na temporada. Depois de eliminar, no quailfying, o australiano Omar Jasika (207º), e Li Tu (176º), o francês venceu cinco na chave principal. Nem mesmo os dois finalistas, Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, ganharam tantos jogos.

Na segunda rodada, quem ficou pelo caminho foi o italiano Flavio Cobolli (22º) e, nas oitavas, logo após o triunfo sobre João Fonseca, Atmane despachou ninguém menos do que o número 4 do mundo, o americano Taylor Fritz. Por ora, é a maior vitória da carreira do qualifier. Nas quartas, o segundo triunfo contra um top 10 em Cincinnati, o dinamarquês Holger Rune (9º).

João Fonseca a caminho do US Open

João Fonseca, por sua vez, que, nesta quinta-feira (21), completa 19 anos, vai alcançar o melhor ranking da carreira nesta terça: 44. Semana que vem, o brasileiro vai jogar o US Open pela primeira vez como profissional. Em 2023, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, venceu o torneio juvenil em Nova York.

