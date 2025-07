Algoz de João Fonseca na grama desafia Alcaraz em Wimbledon

Fritz eliminou brasileiro em Eastbourne e tenta primeira final em Londres

Foto: HENRY NICHOLLS O americano Taylor Fritz desafia o espanhol Carlos Alcaraz em Wimbledon

Semifinalista de Wimbledon pela primeira vez, Taylor Fritz chegou embalado a Londres por dois títulos na grama e com vitórias sobre rivais como João Fonseca. Pois, nesta sexta-feira (11), a partir das 9h30 (de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney +), o americano, número 5 do mundo, de 27 anos, terá pela frente ninguém menos do que o espanhol e bicampeão, Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, na disputa por uma vaga à decisão de domingo.

➡️ Galeria de imagens de Stefani na final de duplas de Wimbledon

➡️ Imagens das semifinais femininas de Wimbledon

➡️ João Fonseca cresceu mais de 500% nas redes sociais

➡️ Anisimova: da pausa para tratar da saúde mental à final de Wimbledon

Foi o 10º Grand Slam nas duplas da tenista tcheca, e o primeiro do holandês. Nas duplas femininas,

O triunfo de Fritz sobre João Fonseca foi na estreia do ATP 250 de Easbourne, na Inglaterra, por 6/3, 6/7 (5) e 7/5, no dia 26 de junho, que foi interrompido na véspera, logo após a vitória do brasileiro na segunda parcial, por falta de luz natural. Dias depois, o americano conquistou o tetracampeonato do torneio inglês, com vitória sobre o compatriota Jenson Brooksby na decisão.

Na atual temporada, Fritz jogou outros dois torneios na grama, antes de Wimbledon: foi campeão em Stuttgart, na Alemanha, no início de junho, e, na semana seguinte, acabou surpreendido pelo francês Corentin Moutet na estreia do ATP 500 do Queen’s Club, em Londres.

Não por acaso, o torneio na capital britânica foi vencido justamente por Alcaraz, o rival do americano nesta sexta.

Alcaraz está invicto contra algoz de João Fonseca

Com 23 vitórias consecutivas na temporada, 17 delas na grama e 19 em Wimbledon (contando as últimas duas edições, Alcaraz venceu as duas partidas que fez até hoje contra o algoz de João Fonseca. O primeiro duelo foi nas quartas de final do Masters 1000 de Miami, de 2023. No ano seguinte, outro triunfo do espanhol na Laver Cup, ambos na quadra rápida.

Em Grand Slams, enquanto o espanhol busca o sexto título, o americano, vice do US Open de 2024, tenta a primeira final em Londres. Até a edição atual, a melhor campanha de Fritz no torneio foi ter chegado às quartas de final ano passado.

Quem avançar do embate entre Fritz e Alcaraz decide o título, no domingo, contra o heptacampeão sérvio, Novak Djokovic, ou o italiano Jannik Sinner, líder do ranking e que busca final inédita na carreira.

O vencedor da semifinal entre Sinner e Djokovic decide o título domingo contra o espanhol e bicampeão, Carlos Alcaraz (2º), ou o americano Taylor Fritz (4º). Desses quatro, apenas o sérvio e o tenista da Espanha já alcançaram a decisão em Londres.