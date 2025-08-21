Ancelotti acompanha Inter e Flamengo e amplia maratona de observações no Brasil

No fim de semana, italiano estará em Salvador para acompanhar Bahia e Santos

Foto: Reprodução Falcão e Ancelotti assistem ao jogo entre Inter e Flamengo no Beira-Rio

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, esteve presente na noite desta quarta-feira (20) no Beira-Rio, em Porto Alegre, onde acompanhou a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Internacional. O resultado garantiu a classificação da equipe carioca para as quartas de final da Copa Libertadores.

Durante a partida, o treinador italiano esteve ao lado de Paulo Roberto Falcão, ídolo do Internacional e ex-companheiro dos tempos em que ambos atuaram pela Roma, no futebol italiano. A presença de Falcão ao lado de Ancelotti atraiu atenção nos bastidores do estádio. Além dele, Rodrigo Caetano, coordenador de seleções masculinas da CBF, também acompanhou o treinador na visita ao Beira-Rio.

A ida a Porto Alegre faz parte de uma verdadeira maratona de jogos que Ancelotti tem cumprido desde o início de agosto. Nos últimos 11 dias, o técnico da Seleção passou por quatro capitais diferentes, acompanhando de perto confrontos importantes de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Na semana passada (13), esteve no Maracanã para assistir ao jogo de ida entre Flamengo e Internacional. No dia seguinte, acompanhou no Nilton Santos o duelo entre Botafogo e LDU, também pela competição continental. Já no último fim de semana, viajou a Belo Horizonte para observar Atlético-MG x Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Agora, após o compromisso em Porto Alegre, Ancelotti seguirá para Salvador, onde no próximo domingo (24) assistirá a Bahia x Santos, também pelo Brasileirão.

De acordo com cálculos feitos a partir das distâncias entre as capitais visitadas e o Rio de Janeiro, base de trabalho da Seleção, o treinador percorrerá cerca de 5.400 km em apenas 11 dias, sempre em viagens aéreas de ida e volta.

Além de Rodrigo Caetano, que acompanha todas as partidas ao lado do técnico, outros membros da comissão técnica da Seleção Brasileira também têm participado dessas visitas in loco, reforçando a estratégia de observação ampla de jogadores em atividade no país.