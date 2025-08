Após 13 anos, Neymar volta a jogar no Morumbis pelo Santos

Neymar vai atuar pelo 19º jogo na segunda passagem pelo Santos

Foto: Ivan Storti - Santos FC No Morumbis, Neymar marcou o 100º gol com a camisa do Santos.

O Santos enfrenta o Juventude nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A expectativa gira em torno de mais uma atuação completa de Neymar. O camisa 10 do Peixe pode engatar o quinto jogo consecutivo atuando os 90 minutos.

Curiosamente, sua última exibição com a camisa santista no estádio do rival aconteceu há mais de uma década, em 29 de abril de 2012, na semifinal do Campeonato Paulista.

Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu o São Paulo por 3 a 1 e eliminou o Tricolor pela terceira vez seguida no estadual. Neymar foi o protagonista daquela tarde e usava a lendária camisa 11, em um uniforme azul turquesa que se tornou histórico.

Neste ano, o Santos relançou o modelo em parceria com a Umbro, a fornecedora oficial de material esportivo.

O uniforme, sinônimo de boas lembranças para a torcida, tornou-se um sucesso de vendas e contribuiu para que o clube atingisse a meta anual de faturamento com material esportivo em apenas um trimestre.

O primeiro gol daquela partida saiu cedo, em cobrança de pênalti convertida por Neymar, após infração de Paulo Miranda sobre Alan Kardec. A comemoração discreta contrastou com a importância do lance: era o 100º gol do Menino da Vila pelo clube.

O segundo veio em jogada com ares de saudade. Paulo Henrique Ganso, o ‘compadre’ e parceiro de tantas glórias, serviu Neymar com um passe açucarado.

O camisa 11 limpou a marcação de Paulo Miranda e finalizou com categoria. Na comemoração, uma homenagem especial: Neymar contornou a bandeirinha de escanteio, lembrando o gesto de Juary, ídolo santista. O motivo era simbólico: ele havia igualado a marca de 102 gols do ex-atacante.

O terceiro gol teve uma pitada de sorte e oportunismo. Neymar arriscou da entrada da área, a bola foi colocada com precisão e o goleiro rival falhou ao espalmar para dentro do próprio gol, selando a classificação Alvinegra.

O Santos, embalado, enfrentou o Guarani na grande final e conquistou o tricampeonato paulista com uma vitória por 4 a 2 — o último título de Neymar em sua primeira passagem pela Vila Belmiro.

Ficha Técnica da partida:

São Paulo 1 x 3 Santos

Data: 29/04/2012, domingo,16h00.

Competição: Campeonato Paulista – Semifinal – Jogo único

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo, SP.

Público: 47.771 pagantes

Renda: R$ 2.033.374,00

Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP)

Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho e Vicente Romano Neto (ambos de SP)

Auxiliares adicionais: Vinicius Furlan e Leandro Bizzio Marinho (ambos de SP)

Cartões amarelos: Paulo Miranda, Piris, Cícero e Rodrigo Caio (SP); Maranhão e Aranha (S).

Cartão vermelho: Cícero (São Paulo)

Gols: Neymar (03-1, de pênalti), Neymar (31-1); Willian José (18-2) e Neymar (32-2).

ESCALAÇÃO SÃO PAULO:

Denis; Piris (Rodrigo Caio), Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Denílson, Casemiro (Osvaldo), Cícero e Jadson (Fernandinho); Lucas e Willian José (Técnico: Emerson Leão)

ESCALAÇÃO DO SANTOS:

Rafael (Aranha); Maranhão, Edu Dracena, Durval e Léo; Adriano, Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Alan Kardec (Rentería). (Técnico: Muricy Ramalho)

No Morumbis com a Seleção Brasileira:

O último jogo de Neymar no Morumbis vestindo a camisa da Seleção Brasileira aconteceu em 2014, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo daquele ano. A partida foi realizada no dia 6 de junho e marcou o último teste da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari antes da estreia no Mundial.

Diante de 67.042 torcedores, o Brasil venceu a Sérvia por 1 a 0, com gol solitário de Fred, em um jogo que serviu como despedida simbólica do elenco diante da torcida.

Neymar foi titular naquela noite e teve participação ativa durante os minutos em que esteve em campo. No segundo tempo, foi substituído por Bernard sob muitos aplausos, em clima de expectativa pelo início do torneio.