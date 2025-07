Após vitória do Atlético-MG, Cuca comenta venda de Rubens e salários atrasados

Galo retorna com vantagem na Sula

O Atlético-MG derrotou o Bucaramanga por 1 a 0 nesta quinta-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Após a partida, Cuca deu entrevista coletiva na Colômbia.

O treinador do Atlético comentou alguns dos assuntos mais comentados nos últimos dias dentro do Galo. Cuca foi questionado sobre a venda de Rubens e salários que estava atrasados, mas que o clube quitou antes da viagem para a Colômbia.

– Eu podia vir aqui e falar um monte de coisa e com certeza nenhuma delas ia ser benéfica para o Atlético. Nesse momento que a gente vive essa dificuldade a gente tem que unificar, a gente tem que unir, a gente não pode ter dois, três Atléticos, um comissão técnica que tá reclamando, a outra diretoria, o outro o torcedor, nós somos um só na vitória, na derrota, na luta que o próprio hino fala.

Aprofundando sobre Rubens, Cuca comentou sobre a falta que o jogador fará no time, mas que se vendeu é por algum motivo.

– Perdemos um jogador que, lógico, que faz falta, mas não adianta ficar reclamando, né, se perdeu é porque teve um motivo. Eu não posso ir contra os diretores, eu como funcionário acabar dividindo o clube, pelo contrário, a gente tem que unificar. Se vendeu, precisava vender, a gente tem que entender.

Cuca também falou sobre a falta de jogadores na base para a posição. No jogo dessa quinta, Rômulo e Ivan Román entraram na partida, e o treinador do Atlético comemorou este feito.

– Infelizmente eu não tenho na base um para pôr em lugar dele e fazer, a gente tem que corrigir isso também. Então hoje eu criei o Rômulo, eu criei o Ivan e como eu fico feliz com isso. A gente tem que ter também essa parceria, não é só na hora boa. A gente vai fazer esses meninos crescerem, não sei se nós vamos ser campeões, segundo, terceiro lugar, mas nós vamos jogar sempre no nosso limite, como eles fizeram hoje, como fizeram lá na Bahia, que teve um rendimento melhor do que o resultado, hoje o resultado foi melhor que o rendimento.

Confira as informações do jogo entre Bucaramanga x Atlético Mineiro

✅ FICHA TÉCNICA

BUCARAMANGA 0 X 1 ATLÉTICO MINEIRO

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (IDA) – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta, 17 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Departmental Américo Montanini Stadium (COL);

🥅 Gols: Hulk (20’/2°T);

🟨 Cartões amarelos: Henao (BUC) , Duarte (BUC / dois cartões amarelos) e Hinestroza (BUC) / Scarpa (ATL), Alan Franco (ATL / dois cartões amarelos), Igor Gomes (ATL) e João Marcelo (ATL);

🟥 Cartão vermelho: Alan Franco (ATL) e Duarte (BUC)

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN);

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN);

🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN).