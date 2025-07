Arias fala sobre frustração com a eliminação do Fluminense

Atacante reforça as expectativas da equipe na temporada

Foto: Lucas Merçon/ FFC Jhon Arias revela frustração com a eliminação do Fluminense

NOVA JERSEY (EUA) – Apesar da eliminação na semifinal do Mundial de Clubes, o Fluminense volta de cabeça em pé ao Brasil. Mesmo abalados com o resultado, os jogadores enfatizaram o tamanho do feito Tricolor nos Estados Unidos. Quem mais sentiu o resultado foi o atacante Jhon Arias, que num momento de muita emoção, acabou chorando em entrevista à CazeTV. O atacante colombiano explicou os motivos sobre sua frustração.

➡️ Melhores Momentos: Veja os lances de Fluminense 0 x 2 Chelsea

– Estivemos muito perto e isso dói, sair dessa competição, que gerou muita expectativa em nós, nos torcedores. Acho que gerou grandes expectativas na América do Sul inteira, infelizmente a gente saiu da competição. Saímos de cabeça erguida, minha reação foi uma mistura de tudo isso. É normal quando se cria uma expectativa, quando você fica tão perto, é normal se emocionar – disse Arias.

De olho na sequência da temporada, o colombiano destacou que o Fluminense volta do Mundial com outra cara, ainda mais confiantes nos elenco. Segundo Arias, o time tem a responsabilidade de continuar demonstrando um bom futebol no Brasil.

– Creio que essa vai ser a nossa grande responsabilidade. Acho que a gente sai do Mundial com outras expectativas, com outra cara, outra visão. O torcedor do Fluminense também está mais confiante no nosso elenco. Temos grandes jogadores, o Renato também é um grande treinador e temos totais condições de brigarmos por títulos. O Fluminense tem a obrigação de brigar por títulos, pelo clube grande que é. Agora precisamos virar a página, o calendário do Brasil não te dá tempo para se abalar, temos que voltar ainda mais fortes. Acredito que os rivais vão olhar diferente para a gente também e temos essa responsabilidade de continuar demonstrando nosso potencial no Brasil – destacou.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Jhon Arias foi o grande destaque do Mundial de Clubes

O colombiano Jhon Arias encantou o mundo ao atuar pelo Fluminense no Mundial de Clubes. O colombiano foi eleito melhor jogador em três das seis partidas do Tricolor na competição da Fifa. Com as boas atuações, Arias ganhou destaque em veículos da imprensa internacional e chamou a atenção de torcedores de outros clubes envolvidos no Mundial.

➡️Fluminense x Chelsea: tricolores lotam Laranjeiras em despedida do Mundial

Com o grande desempenho apresentado ao longo do torneio, as expectativas por uma ou mais propostas de clubes da Europa por Jhon Arias crescem. O jogador garante estar focado no Fluminense e pronto para brigar por títulos pelo Tricolor em 2025.

No Fluminense desde 2021, Arias se tornou ídolo do clube depois do ano mágico de 2024. Ele foi um dos grandes destaques do time na campanha da Libertadores. Ao todo, o colombiano tem 229 jogos, 47 gols e 55 assistências pelo Fluminense.