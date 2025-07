Assista à íntegra da coletiva de Rogério Ceni, técnico do Bahia

Tricolor bate o Fortaleza por 2 a 1 na Arena Fonte Nova

Foto: Letícia Martins / EC Bahia Rogério Ceni na Arena Fonte Nova

O Bahia bateu o Fortaleza por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, em jogo com contornos dramáticos na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste. O adversário na próxima fase vai ser o Ceará, que eliminou o Sport nos pênaltis.

Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o Fortaleza, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou o comportamento da equipe, que abriu 2 a 0 de vantagem em um bom primeiro tempo, sofreu um gol na etapa final, mas conseguiu se segurar para garantir a classificação (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia agora muda de competição e se prepara para enfrentar o Atlético-MG às 21h do próximo sábado (horário de Brasília), também na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão.

✅ Ficha técnica de Bahia x Fortaleza

BAHIA 2 X 1 FORTALEZA

QUARTAS DE FINAL – COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Willian José, 39’/1ºT, Caio Alexandre, 51’/1ºT (Bahia); Matheus Pereira, 23’/2ºT (Fortaleza)

🟨 Cartões amarelos: Ramos Mingo, Caio Alexandre (Bahia); Gustavo Mancha, Marinho, Brítez, Matheus Pereira, Diogo Barbosa e Tinga (Fortaleza);

🟥 Cartões vermelhos: Diogo Barbosa (Fortaleza);

🧑‍🤝‍🧑 Público total: 31.271;

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 31.060;

💸 Renda: R$ 981.492,00.

⚽ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Lucho Rodríguez) e Willian José (Tiago).

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Breno Lopes), Matheus Pereira (Rodrigo), Pochettino e Martínez (Calebe); Marinho (Yago Pikachu) e Lucero (Deyverson).