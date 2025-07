Atacante francês acusa Fenerbahçe de tentar dopá-lo na última temporada

Saint-Maximin esteve emprestado ao clube na última temporada

Foto: Reprodução/Saint-Maximin Saint-Maximin estava no Fenerbahce na última temporada

O atacante francês Allan Saint-Maximin acusou o Fenerbahçe, clube pelo qual atuou durante a temporada 2024/25, de ter tentado dopá-lo durante seu período na Turquia. Em entrevista ao podcast de Zack Nani, o jogador revelou que, ao adoecer, recebeu um tratamento que “é considerado um produto dopante”, e ainda foi ameaçado para não falar.

— José Mourinho deu tudo para sermos campeões. Mas, infelizmente, há uma enorme quantidade de coisas que acontecem ao redor do clube que são realmente complicadas. Pra te dar um exemplo, chegaram ao ponto de querer me dopar, pra mostrar o quão sério é. Essas são coisas que as pessoas não sabem. Você não fala porque tem alguém te ameaçando pelas costas. Vai além do futebol — disse o atacante francês.

As declarações geraram forte repercussão e levaram o clube turco a negar as acusações publicamente, alegando que o atleta distorceu os fatos e ameaçando tomar medidas legais para proteger sua reputação. Veja a nota oficial do Fenerbahçe:

— Deturpando os fatos em relação ao tratamento médico que recebeu após um problema de saúde, o jogador tentou enganar o público e manchar a reputação do nosso clube. Como Fenerbahçe Sports Club, informamos que exerceremos todos os nossos direitos legais contra essas declarações enganosas e qualquer tentativa de abalar nossa reputação institucional.

Saint-Maximin estava emprestado ao Fenerbahçe

Allan Saint-Maximin estava emprestado ao Fenerbahçe na última temporada. O ponta de 28 anos pertence ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, e já voltou ao clube que detém seus direitos econômicos.

No Fenerbahçe, Saint-Maximin disputou 31 jogos, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências. A equipe terminou a Superliga Turca com a segunda posição, nove pontos atrás do campeão Galatasaray.

