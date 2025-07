Atlético-MG anuncia contratação de Biel por empréstimo

Galo busca inscrever atacante no BID antes de jogo contra Flamengo

Foto: Reprodução Biel novo jogador do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou mais um reforço para a temporada. O atacante Biel, do Sporting (POR), reforça o clube mineiro. O contrato é de empréstimo por um ano, com obrigação de compra no fim do vínculo, caso o atacante atinga metas estabelecidas. O valor gira em torno de sete milhões de euros (R$ 45,5 milhões na cotação atual).

Biel fez sete partidas na última temporada pelo Sporting, sem marcar nenhum gol. O atacante tem 24 anos, e acumula passagens por Fluminense, Grêmio e Bahia.

Biel esteve na Arena MRV acompanhando a classificação do Atlético na Sul-Americana. Após a partida, o jogador foi ao vestiário conversar com o restante do elenco atleticano.

O atacante chegou a Belo Horizonte na última segunda-feira (21). Na terça-feira (22), realizou exames médicos para poder assinar com o clube mineiro.

O Atlético agora corre para inscrever o atacante até esta sexta-feira (25), para que Biel esteja disponível contra o Flamengo no domingo (27). A partida será no Maracanã, pelo Brasileirão. O Galo não poderá contar com Dudu, então a presença do novo jogador seria muito bem vinda.

Galo na Sula

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 0 (3) X (1) 1 BUCARAMANGA

JOGO DE VOLTA PLAYOFFS SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

🥅: Gols:

🟨 Cartões amarelos: Caio Paulista (CAM), Fausto Vera (CAM), Junior Alonso (CAM), Vitor Hugo (CAM) e Hulk (CAM); Alba (BUC), Sambueza (BUC) e Zarate (BUC)

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Auxiliares: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (João Marcelo); Fausto Vera, Igor Gomes (Cuello) e Scarpa; Dudu (Bernard), Rony (Júnior Santos) e Hulk.

ATLÉTICO BUCARAMANGA (Técnico: Leonel Álvarez)

Quintana; Alba (Gutierrez), Mena, Henao e Hinestroza (García); Castro, Zarate, Gil (Vázquez), Sambueza (Chávez) e Londono (Romaña); Ponz.