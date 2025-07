Bahia e Ceará farão duelo na semifinal da Copa do Nordeste

Confiança e CSA farão o duelo da outra chave

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Partida entre Bahia e Ceará, pelo Brasileirão 2025

Bahia e Ceará estão classificados para a semifinal da Copa do Nordeste. As equipes superaram seus rivais na noite da última quarta-feira (9), garantindo as vagas na fase seguinte. O Bahia derrotou o Fortaleza por 2 a 1, enquanto que o Ceará venceu o Sport, nos pênaltis, por 4 a 2.

Na Arena Fonte Nova, o Bahia marcou duas vezes na reta final do 1º tempo. Willian José abriu o placar de pênalti e Caio Alexandre, nos acréscimos, balançou as redes diante de seu ex-clube.

O Fortaleza diminuiu na segunda etapa com Matheus Pereira – o meio-campista fez a sua estreia pela equipe de Vojvoda. Apesar da pressão, os cearenses não conseguiram evitar o 2 a 1 e a queda na competição regional.

O Ceará, por outro lado, empatou em 0 a 0 durante o tempo normal. A primeira etapa teve domínio do Sport, mas o Vovô cresceu de rendimento após o intervalo e chegou perto de abrir o placar.

Nos pênaltis, Bruno Ferreira defendeu um e Lucas Lima bateu para fora em outra cobrança, selando o 4 a 2 na Ilha do Retiro. Pelo lado alvinegro, Pedro Raul, Fernando Sobral, Lourenço e Matheus Bahia converteram. Matheus Araújo viu Caíque França defender.

Bahia e Ceará já se enfrentaram 18 vezes na Copa do Nordeste. São sete vitórias do Bahia, oito do Ceará e três empates. Em 2021, pela decisão do campeonato, o Esquadrão superou o Vovô nos pênaltis para ficar com a taça.

Desta vez, o mando de campo no jogo único será dos baianos, visto que a equipe treinada por Rogério Ceni possui melhor campanha.

Chaveamento da Copa do Nordeste

Além do embate entre Bahia e Ceará, Confiança e CSA farão a outra semifinal da Copa do Nordeste. Os vencedores duelarão em formato de ida e volta na final, com a melhor campanha decidindo em casa. Datas e horários ainda serão definidos.