Bahia e Ceará fazem final antecipada da Copa do Nordeste?

CSA e Confiança disputam a outra semifinal do torneio nesta quarta-feira

Foto: Felipe Oliveira Bola da Lampions na final entre Bahia e Ceará, em 2021

De um lado da chave, Bahia e Ceará; do outro, CSA e Confiança. A diferença é enorme, em todos os aspectos: elenco, poderio financeiro, momento (aqui vale uma ressalva), tamanho da torcida… Essas quatro equipes decidem vaga na final da Copa do Nordeste, que inevitavelmente terá um time da Série A contra um da Série C frente a frente. Mas a Copa dos Clássicos já mostrou que nem sempre favoritismo entra em campo.

Alguns torcedores já tratam a partida entre Bahia e Ceará, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, como uma final antecipada da Copa do Nordeste. E têm motivos para isso. São as duas únicas equipes da elite que sobreviveram na competição e fazem boas campanhas no Brasileirão. Enquanto o Tricolor é o quarto colocado e se consolida na briga por Libertadores, o Vozão é o 10º e supera as expectativas.

— Jogo único, um jogo dificílimo. Desde que Rogério (Ceni) chegou lá, o Bahia é muito forte jogando na Fonte Nova, em Salvador, mas a gente sabe da nossa força também jogando fora de casa. Fizemos grandes jogos, mais recentemente com o Cruzeiro, com o Palmeiras… Então, a gente tem condições de fazer um bom jogo lá. Vamos para lá confiantes. Não é impossível conseguir a classificação — disse Léo Condé depois da vitória contra o Bragantino.

Com a melhor campanha geral do Nordestão, o Bahia é levemente favorito por jogar em casa e viver momento de estabilidade na temporada. Vale destacar que o Tricolor não perde há seis jogos em 2025 e só foi derrotado uma vez na Lampions, em jogo contra o Confiança na fase de grupos, quando entrou com um time alternativo e repleto de garotos.

Esse já pode ser um bom sinal de que não existe final antecipada. Com sede do título inédito, CSA e Confiança fazem história na competição e mostram que querem ir além de títulos estaduais. Nem isso o Azulão conquistou neste ano, inclusive, já que a taça ficou com o rival CRB. Com certeza a equipe de Higo Magalhães não quer passar em branco.

O time alagoano não vem bem na Série C, é só o 10º colocado e não vence há duas partidas na competição, sem falar da eliminação para o Vasco nas oitavas da Copa do Brasil. Já o Confiança vive em ascensão, por isso a ressalva no início do texto. Depois de um início de ano turbulento, o momento do Dragão é muito bom, o que fez a equipe de Luizinho Vieira chegar a nove jogos de invencibilidade, com direito a três vitória seguidas na Terceirona que colocaram a equipe na zona de classificação.

Favoritismo não entra em campo nas decisões de Copa do Nordeste

Para além da análise dos quatro times ainda em disputa, é preciso revisitar o passado para comprovar que o campeão não passa necessariamente pelo vencedor entre Bahia e Ceará. O próprio Tricolor sabe bem disso.

No ano passado, o time treinado por Rogério Ceni era amplamente favorito contra o CRB nas semifinais da Copa do Nordeste, mas, depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal, o Bahia foi eliminado pelo Galo nas penalidades para a frustração de uma Fonte Nova lotada.

Voltando ainda mais no tempo, em 2018, o Bahia, time da elite que chegou às quartas de final da Sul-Americana naquele ano, perdeu o jogo da ida da final para o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no Maranhão, mas ainda assim tinha credenciais mais do que suficientes para “amassar” a Bolívia Querida diante de uma linda festa da torcida ansiosa para soltar o grito de bicampeão consecutivo. Mas, no final, veio a frustração. O Sampaio, que viria a ser rebaixado para a Série C no final da temporada, segurou o 0 a 0 na Arena Fonte Nova e garantiu o título inédito.

O próprio Vitória já provou esse sabor amargo. Em 1998, o Rubro-Negro foi vice-campeão da Copa do Nordeste ao perder a final para o América de Natal. Mesmo ao vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Barradão, o Rubro-Negro não resisitiu ao estádio Machadão e sofreu 3 a 1 no jogo da volta. O Mecão foi rebaixado para a Série B como lanterna do Campeonato Brasileiro daquele ano, enquanto o Leão ficou no meio da tabela.

Já na atual edição da Copa do Nordeste, o Ceará ganhou do CSA com gol aos 40 minutos do segundo tempo e empatou com o Confiança, ambos os jogos em casa. O mesmo Confiança que foi até o Barradão e eliminou o Vitória ao vencer por 1 a 0 nas quartas de final, resultado que derrubou o técnico Thiago Carpini.

Esses são só alguns casos para mostrar que, nesta quarta-feira serão, de fato, disputadas as semifinais da Copa do Nordeste, em jogos únicos. A bola rola na Arena Fonte Nova e no Rei Pelé às 21h30 (de Brasília). A data da verdadeira final ainda não foi definida pela CBF.

