Piloto ainda afirmou que é “questão de tempo” até que outros brasileiros se destaquem no cenário internacional

Foto: Divulgação Barrichello elogia “trabalho fantástico” de Bortoleto e aposta em Câmara na Fórmula 1

Último brasileiro a conquistar uma vitória na Fórmula 1, no GP da Itália de 2009, Rubens Barrichello mostrou confiança na possibilidade de Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara se tornarem os responsáveis por levar o país de volta aos tempos de glória nos próximos anos. E embora tenha afirmado que seja uma “questão de tempo” para que novos talentos apareçam, o ex-piloto da Ferrari reconheceu que o fator financeiro pode ser um empecilho para muitos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao estrear na categoria principal do automobilismo em 1993, o paulista de 53 anos acumulou passagens por Jordan, Stewart, Honda, Williams, a famosa escuderia de Maranello e pela Brawn GP, onde cruzou a linha de chegada em primeiro lugar pela 11ª e última vez. Mas o triunfo em Monza não foi o último apenas de Rubinho, mas do Brasil no Mundial — ainda que Felipe Massa, Bruno Senna, Lucas di Grassi e Felipe Nasr tenham sido outros representantes nacionais nesse meio tempo.

Com a chegada de Bortoleto à F1 na temporada 2025 com a Sauber — que vira oficialmente Audi a partir de 2026 —, as esperanças se renovaram. Barrichello elogiou bastante o natural de Osasco, mas não se esqueceu também de Câmara, que ergueu o troféu da Fórmula 3 logo no ano de estreia e despontou como o próximo grande talento da Ferrari na escada do esporte a motor.

— [Bortoleto] tem um fator carisma muito alto. Ele realmente está indo muito bem, agarra as oportunidades e sabe ter paciência. É muito bonito de ver — disse em entrevista à newsletter Pit Lane Chronicle. — É claro que é estranho pensar que fui o último vencedor pelo Brasil. Isso já faz tanto tempo — continuou.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

— Rafa Câmara também é muito bom, e espero que chegue logo à F1. Com certeza sou fã, é um piloto excelente — continuou o veterano, que destacou a questão financeira como fator importante no futuro de pilotos que ainda estão dando os primeiros passos no kart.

— Bortoleto está fazendo um trabalho fantástico na F1 e temos outros pilotos muito promissores. Mas tudo continua sendo uma questão de dinheiro. O Brasil, financeiramente, não é tão forte quanto às vezes imaginamos. Isso é, sim, um problema — enfatizou.

— Ao mesmo tempo, vemos muito talento jovem nas pistas de kart. O desejo de chegar ao topo do automobilismo ainda existe. É apenas uma questão de tempo até termos mais pilotos brasileiros na F1 —encerrou Barrichello.

A Fórmula 1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.