Benjamin Sesko: Esse jogador é bom ou só é europeu?

Atacante está acertado com o Manchester United

Arte: Lance! Benjamin Sesko, acertado com o Manchester United

Benjamin Sesko é o novo reforço do Manchester United. De acordo com Fabrizio Romano, a transferência pode chegar a 85 milhões de euros (cerca de 538 milhões de reais). Com 82 gols por clubes, será que o atacante realmente é um jogador digno dos Red Devils por este alto valor, ou o fato de ele ser europeu moldou sua carreira? Confira a análise aqui no quadro ‘esse jogador é bom ou só é europeu?’ ⬇️

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com 22 anos e 1,95m de altura, Sesko chega como a esperança de gols do Manchester United, que não consegue firmar um centroavante no time desde Ibrahimovic (que saiu da equipe em 2018). A última tentativa foi Hojlund, que chegou da Atalanta em 2023 por 77,8 milhões de euros e não conseguiu render o esperado.

Sesko é um atacante completo. O esloveno é alto, mas não deixa de ser veloz. Sabe se movimentar, atacar espaços, mas também sabe se postar dentro da área para receber e cabecear com precisão. A finalização de Sesko é um dos seus principais diferenciais. O jogador tem um chute muito potente, mas, como a maioria dos bons centroavantes, perde muitos gols.

Benjamin Sesko começou sua carreira no FC Liefering, da Áustria, onde fez 21 gols e deu três assistências na segunda divisão local. Com o destaque, logo se transferiu para o Red Bull Salzburg, do mesmo país. Pelo Salzburg, o atacante jogou por duas temporadas completas, com 22 gols em 70 partidas.

Com o bom desempenho na Áustria, o grupo Red Bull moveu as peças e transferiu Sesko para o RB Leipzig, da Alemanha, para a temporada 2023/24. Foi lá que o jogador ganhou destaque internacional. Na primeira temporada, Sesko fez 18 gols e deu duas assistências em 42 partidas. Já na temporada passada, fez 21 gols e deu seis assitências em 45 jogos.

Pela seleção nacional da Eslovênia, Benjamin Sesko tem 16 gols em 41 partidas, totalizando 98 tentos na carreira somando clubes e seleção.

Afinal, Sesko é superestimado?

Com a transferência para o Manchester United, Benjamin Sesko movimentou 111,5 milhões de euros no mercado da bola. De acordo com o Transfermarkt, site especializado em transferências, o jogador tem o valor atual de 70 milhões de euros. Mas será que o atacante vale tudo isso?

Tendo jogado apenas na Alemanha e na Áustria, Sesko certamente teve seu valor de mercado inflacionado por ser europeu. Se tivesse nascido na América do Sul, o atacante teria sido comprado por um valor muito menor por um time de segundo escalão da Europa mesmo se tivesse as mesmas qualidades e números até superiores.

Sesko é, sim, um ótimo jogador: tem qualidades muito valorizadas para o que procuram os grandes times, como velocidade, boa finalização e movimentação. Mas o valor de 85 milhões de euros, pago pelo Manchester United ao RB Leipzig não condiz com a experiência do atacante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.