Bia Haddad tem melhor atuação no ano e volta às oitavas do US Open

Brasileira não dá chances à grega Maria Sakkari

Elsa/Getty Images/AFP O backhand é uma das armas de Bia Haddad Maia

Bia Haddad guardou o melhor para o fim. Em uma temporada com algumas derrotas em estreias, a número 1 do Brasil alcançou, no US Open, sua melhor performance em Grand Slams em 2025. Ao derrotar, com facilidade, a grega Maria Sakkari (64ª do mundo e ex-top 3), por 6/1 e 6/2, a brasileira, sob os gritos de ‘Bia, Bia’, alcançou as oitavas de final do US Open.

E, para ir ainda mais longe, igualando as quartas de final de 2024, seu melhor feito até aqui em Nova York, a brasileira terá de desbancar a número 9 do mundo, a americana Amanda Anisimova.

Bia começou a partida confirmando o saque. Sem quebras, a brasileira fez 2/1. Comandando os pontos do fundo de quadra, a número 1 do Brasil aproveitou o primeiro break do jogo e fez 3/1. Não satisfeita, a paulistana repetiu a dose dois games depois. Sakkari ainda teve dois breaks no último game, salvos pela brasileira, que fechou com facilidade a parcial.

A tenista grega começou o segundo set confirmando o serviço. Mas, no quinto game, Bia Haddad, que seguia bastante confiante e dominando os pontos, voltou a quebrar o saque da adversária. Na sequência, confirmou o saque e abriu 4/2. E o que aconteceu no game seguinte? Outra quebra a favor da brasileira. Bia Haddad sacou para o jogo em seguida e salvou dois breaks, antes de concretizar a terceira vitória em Nova York só nesta semana. O ponto final foi um erro não-forçado da grega.

Quem vencer o duelo da madrugada deste domingo enfrenta, nas oitavas de final, a anfitriã Amanda Anisimova, oitava favorita, algoz da romena Jaqueline Cristian.

A número 1 do Brasil venceu os quatro jogos que fez até hoje contra a grega. O mais recente foi no saibro de Madri, ano passado. Bia também derrotou Sakkari em Nottingham e Miami (ambos em 2022) e em Mérida (em 2014).

Com a vitória de quinta-feira, sobre a suíça Viktorija Golubic (72ª), por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, a paulistana já iguala sua melhor campanha em Grand Slams na temporada. Em janeiro, no Aberto da Austrália, a número 1 do Brasil alcançou a terceira rodada. Já em Roland Garros a paulistana caiu na estreia e, em Wimbledon, na segunda rodada.

Sobre o triunfo contra Golubic, Bia disse:

– Foi um jogo duro, eu já tinha jogado com ela em algumas vezes e sabia que seria uma desafio grande. Estou feliz com a forma como competi e encarei, com um volume muito agressivo. Feliz em como eu estava positiva o tempo todo e pela luta interna, sempre me perdoando nos momentos de erro e conseguindo reagir no próximo ponto – celebrou a brasileira.

Nas duplas, a número 1 do Brasil estreou com vitória no US Open na sexta-feira. Ao lado da alemã Laura Siegmund, o triunfo foi sobre a anfitriã Caty McNally e a australiana Maya Jont, por 6/4 e 6/1.

Bia Haddad tem 10 vitórias em Nova York

A tenista paulistana, de 29 anos conquistou, nesta quinta, a décima vitória em Nova York. Ela estreou no Grand Slam americano em 2016, quando era apenas a 345ª do mundo. Naquela ocasião, parou na estreia do qualifying. No ano seguinte, já como a 71ª melhor do mundo, Bia Haddad caiu na abertura da chave principal, diante da sérvia Donna Vekic.

Então como a 130ª do ranking, Bia Haddad venceu pela primeira vez no US Open em 2018, quando superou a australiana Olivia Rogowska, no qualifying. Três anos depois, outro triunfo da paulistana (174ª), dessa vez sobre a espanhol Irene Burillo, novamente no classificatório. Na temporada seguinte, a brasileira (15ª) superou a sérvia Ana Konjuh, sua primeira na chave principal. Já em 2023, quem ficou pelo caminho, na estreia, foi a anfitriã Sloane Stephens.

Ano passado, Bia Haddad só parou nas quartas de final, vencendo a armena Elina Avanesyan, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vídeo abaixo).