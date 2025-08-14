Botafogo conta com a força do Nilton Santos para dominar a LDU na Libertadores

Glorioso tem 100% de aproveitamento em casa na competição

Foto: Vítor Silva/Botafogo Torcida do Botafogo no Niton Santos

Chegou a hora do mata-mata, e o atual campeão da Libertadores tem um grande desafio pela frente. Nesta quinta-feira (14), o Botafogo recebe a LDU (EQU), no Estádio Nilton Santos, pela ida das oitavas de final, e precisa fazer valer o mando de campo para abrir boa vantagem e ir à altitude de Quito com cenário mais calmo.

A casa alvinegra tem sido grande aliada na atual edição da competição continental. No Grupo A, o Botafogo avançou na segunda colocação, atrás do Estudiantes, tendo 100% de aproveitamento no Rio de Janeiro.

Os resultados foram bons, ainda que a equipe tenha deixado a desejar quanto a desempenho sob o comando de Renato Paiva – demitido após o Mundial de Clubes e atualmente no Fortaleza. Foram seis gols marcados e apenas dois sofridos, justamente para o líder da chave.

Na temporada passada, que terminou com o título do Botafogo, o desempenho no Nilton Santos no mata-mata também foi muito importante. Contra o Palmeiras, nas oitavas, vitória por 2 a 1. Nas quartas, empate sem gols com o São Paulo em duelo de mais de 20 finalizações e 65% de posse de bola. Já na semifinal, a partida que marcou a campanha: 5 a 0 sobre o tradicional Peñarol.

Botafogo deve ter casa cheia

A expectativa é de mais de 35 mil torcedores na noite desta quinta-feira no Nilton Santos. Mais de 33 mil ingressos foram comercializados antecipadamente e as arquibancadas devem fazer mais uma grande festa.

Quem passar do confronto entre Botafogo e LDU irá enfrentar o vencedor de São Paulo e Atlético Nacional (COL). Na ida, disputada na Colômbia, empate sem gols entre as equipes.