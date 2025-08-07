Botafogo não sente time misto e mostra que concentração é ponto alto

Glorioso teve muitas mudanças no time titular e fez bom jogo contra o Bragantino

Foto: Vítor Silva/Botafogo Festa dos jogadores do Botafogo após classificação na Copa do Brasil

Se a SAF vive momento agitado nos bastidores, com a guerra de John Textor com a Eagle Football, em campo, o Botafogo se blindou com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Glorioso foi a Bragança Paulista e, com tranquilidade, controlou o Red Bull Bragantino vencendo por 1 a 0 para manter vivo o sonho do título inédito.

O Glorioso conhecerá seu adversário na próxima fase em sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E há esperança de mostrar que ainda “é tempo de Botafogo”.

Botafogo leva susto, mas concentração se destaca

O Bragantino começou com tudo e balançou a rede cedo com um golaço de Praxedes. A tecnologia do VAR, no entanto, apontou impedimento milimétrico e anulou o gol que deixaria o Massa Bruta bem para reverter o cenário. No entanto, entrou em campo toda a experiência de um time “cascudo” em mata-mata para acalmar os ânimos.

A primeira etapa em sua maioria foi de pouco risco para o Botafogo. Um time organizado, que, apesar de ter diversos jogadores considerados reservas no contexto atual, não afrouxou a marcação e mostrou muita disposição. Em termos de qualidade, superioridade nítida. No físico, onde o duelo se desenhou, equilíbrio total. A vantagem de dois gols, construída no jogo de ida, foi levada para o vestiário no intervalo.

Davide Ancelotti perdeu Marlon Freitas, que entrou em protocolo de concussão após choque forte de cabeça. Para seu lugar, Danilo foi a campo e foi decisivo. E algo que o recém-contratado precisava: protagonismo. Foi dele a assistência para o gol de Savarino aos dez da segunda etapa. A partir daí, uma atuação ainda mais sólida para confirmar a vaga.

Organização é um dos pontos altos do trabalho de Davide. Se já era assim no empate sem gols e precisando segura resultado, melhorou com a vantagem e as duas expulsões, de Nathan e Athyrson. O Botafogo sobrou em campo e até teve chance de ampliar. Em um dos confrontos mais equilibrados das oitavas de final, venceu o Glorioso, que sonha alto na temporada.