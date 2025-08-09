Botafogo terá de driblar dificuldades contra o Fortaleza fora de casa

Glorioso conta com muitos desfalques e terá reencontro no Castelão

Foto: Vítor Silva/Botafogo Danilo deve ser titular do Botafogo contra o Fortaleza

Neste sábado (9), no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, o Botafogo terá uma missão complicada diante do Fortaleza. Não só pelo contexto do adversário, que luta para escapar da zona de rebaixamento, como também pelo próprio cenário para o compromisso do fim de semana.

O Botafogo vai a campo repleto de desfalques e com expectativa por improvisações. Davide Ancelotti não terá à disposição Cuiabano, Kaio Pantaleão e Jordan Barrera, lesionados, Marlon Freitas em protocolo de concussão, além de Alexander Barboza e Allan suspensos.

A expectativa é que o sistema defensivo tenha novamente Léo Linck defendendo a meta, já que John vivia imbróglio quanto à transferência ao West Ham, que não saiu do papel. Na zaga, com Pantaleão e Barboza ausentes, David Ricardo deve assumir pela direita com Marçal improvisado na esquerda. O jovem Kauã Branco é opção.

Conta a favor do Glorioso o bom desempenho fora de casa. Nos sete jogos com o técnico italiano, três foram longe do Rio de Janeiro som um aproveitamento de 100%. É momento de afirmação até mesmo para colar o Botafogo nos líderes e tendo dois jogos a menos.

Botafogo terá reencontro importante

Aposta de John Textor para o projeto da SAF, Renato Paiva foi demitido após o Mundial de Clubes e herdou a vaga de Juan Pablo Vojvoda, também desligado do Leão do Pici devido à campanha ruim no Brasileirão. As realidades e pretensões na temporada são bem diferentes.

O Fortaleza ainda desenvolve um trabalho com Renato Paiva – será apenas o quinto jogo – e vê urgência por um bom resultado para engrenar. Nos últimos dez jogos, o Leão tem apenas uma vitória, contra o Bragantino, no dia 26 de julho, pelo Brasileirão. O recorte é desfavorável e chama atenção.

O Castelão deve jogar junto, já que o clube lançou promoção de ingressos para atrair mais torcedores. A expectativa é por mais de 40 mil pessoas no estádio.