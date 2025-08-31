Botafogo vence e convence, mas aguarda fim da janela para focar no futuro
Mudanças no elenco em meio a temporada afetam jogadores e comissão técnica
O Botafogo goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão, em grande atuação, marcada por gols de Danilo, Newton, Savarino e Montoro. O bom desempenho vem como bom sinal antes da pausa para a Data Fifa, mas as movimentações da janela de transferências — que se encerra na próxima terça-feira (2) — mantêm a incerteza sobre o futuro da equipe.
Em coletiva após a vitória sobre o Massa Bruta, o técnico Davide Ancelotti comentou a janela movimentada do clube. O treinador destacou que espera manter o elenco até a volta da folga, mas não deixou de dizer que ficaria contente com reforços.
— Agora temos dias de folga, mas vamos estar no celular, os dois (Davide e Alessandro Brito) e vamos ver o que acontece. Temos dois jogadores liberados para negociar. Como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que seja o mesmo elenco na sexta (risos). No mundo do futebol, tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo — disse Davide.
Quem também disse esperar ansiosamente o encerramento do período de transferências foi o lateral Vitinho, que defenderá a Seleção Brasileira. Para o jogador, é preciso ter um grupo fechado para a sequência da temporada.
— Acho que hoje foi nosso 14º jogo (com Davide), a janela está aberta e tudo pode acontecer. Ontem o Cuiabano estava com a gente e agora estão falando que já fechou, não sei se fechou, não falei com ele ainda, mas o futebol é muito rápido, então a gente espera que a janela feche o mais rápido possível, que a gente possa ter um grupo fechado — declarou.
Nesta janela, o Botafogo contou com as saídas de 15 atletas: Igor Jesus, Jair, Gregore, Hugo, Kauê, Danilo Barbosa, Rafael Lobato, Serafim, Rwan Cruz, Patrick de Paula, Elias Manoel, Kayke, Yarlen, John e Cuiabano.
Por outro lado, 10 reforços chegaram a General Severiano: Danilo, Arthur Cabral, Montoro, Jordan Barrera, Kaio Pantaleão, Joaquín Correa, Neto, Christian Loor, Chris Ramos e Gabriel Bahia.
Com a pausa para a Data Fifa, o Botafogo ganha três dias de folga e volta a campo apenas no próximo dia 11 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), e recebe o Vasco no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; na ida, empate em 1 a 1.
