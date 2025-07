Brasil disputa quarta final da VNL em busca do título inédito; veja retrospecto

Seleção reedita confronto com a Itália, que definiu o título em 2022

Foto: Volleyball World Brasil pode conquistar título inédito

Neste domingo (27), a Seleção Brasileira entra na quadra da Atlas Arenas, em Lodz, na Polônia, em busca de uma conquista inédita. Disputando uma final de Liga das Nações de Vôlei (VNL) pela quarta vez, a renovada equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães precisa superar a Itália, líder do ranking mundial, para conquistar o tão sonhado título. O Lance! relembra abaixo o retrospecto do Brasil na competição, criada em 2018.

Quarto lugar na estreia

Organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), a Liga das Nações de Vôlei foi disputada pela primeira vez em 2018, substituindo o Grand Prix, torneio de seleções de nível mundial, que era realizado anualmente desde 1993. Com a terceira melhor campanha na primeira fase, o Brasil acabou derrotado por 3 sets a 0 pela Turquia na semifinal e sofreu novo revés, pelo mesmo placar, diante da China, na disputa do terceiro lugar. A seleção dos Estados Unidos se sagrou campeã enquanto a Turquia ficou com o vice.

Primeira medalha

No ano seguinte, o caminho da Seleção na VNL foi parecido. Novamente, a equipe teve a terceira melhor campanha na fase preliminar e encarou a Turquia na semifinal, mas, desta vez, o Brasil devolveu o placar de 3 a 0 e avançou para a decisão do torneio, quando enfrentou os Estados Unidos. Com derrota no tie-break, as brasileiras levaram a medalha de prata, enquanto a China completou o pódio.

Pedra no sapato

Após o cancelamento da edição de 2020 devido à pandemia da Covid-19, a VNL voltou a ser disputada em 2021, mesmo ano de realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vice-líder da primeira fase, o Brasil desbancou o Japão na semifinal, com vitória por 3 sets a 1, e reencontrou os Estados Unidos, último algoz da final. As norte-americanas voltaram a vencer a decisão, desta vez por 3 a 1, e o Brasil levou sua segunda medalha de prata. A Turquia completou o pódio, em terceiro lugar.

Terceira final

Com a segunda melhor campanha na fase preliminar, o Brasil desbancou grandes rivais na fase final, vencendo Japão por 3 sets a 1 nas quartas de final, e Sérvia, na semifinal, pelo mesmo placar. Na decisão, encarou a Itália e acabou derrotado por 3 sets a 0, levando a terceira prata consecutiva. A Sérvia completou o pódio, em terceiro lugar.

Fora do pódio

O pior desempenho da Seleção Brasileira na Liga das Nações veio em 2023. A equipe avançou à fase final com a quarta melhor campanha da primeira fase, mas foi eliminada logo nas quartas de final, após derrota para a China por 3 sets a 1. A Turquia foi a campeã daquele ano, seguida por China, Polônia e Estados Unidos.

Barrado pelo Japão

A campanha do Brasil em 2024, ano olímpico, era animadora, já que a Seleção liderou a primeira fase sem perder nenhuma partida, cedendo apenas nove sets. Após vencer a Tailândia por 3 sets a 0 nas quartas de final, a equipe parou na semifinal, com derrota dolorida para o Japão, no tie-break. A equipe terminou com a quarta colocação, após perder a última partida para a Polônia.

A VNL de 2024 também marcou o início da longa sequência de invencibilidade da Itália, campeã daquele ano e adversária da final deste domingo (27). Após o título da Liga das Nações, a equipe também levou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e segue sem perder um jogo sequer.

Confira as informações do jogo entre Brasil x Itália

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ITÁLIA

FINAL – VNL FEMININA

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Atlas Arena, em Lodz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 11h | Polônia x Japão

FINAL