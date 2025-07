Canal exibe jogos de Bahia e Atlético-MG com exclusividade na Sul-Americana

Play-offs movimentam a competição nesta semana

Foto: Divulgação/Conmebol Play-offs da Sul-Americana começam nesta semana

A ESPN e o Disney+ exibem com exclusividade os confrontos de Bahia e Atlético-MG na fase de play-offs da Sul-Americana 2025. Os jogos de ida serão realizados neste meio de semana, na terça (15) e quinta-feira (17), com os times brasileiros em campo para duelos decisivos contra representantes colombianos pela competição continental. As partidas de volta serão exibidas na próxima semana, nos dias 22 e 24 de julho.

A etapa de play-offs coloca frente a frente os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana e os clubes que terminaram na terceira posição de seus grupos na Libertadores, em confrontos de ida e volta. Os vencedores seguem vivos na briga pelo título continental, avançando às oitavas de final da competição.

O primeiro embate será nesta terça-feira (15), às 21h30, quando o Bahia enfrenta o América de Cali (COL), com exibição da ESPN e do Disney+. A emissora prepara uma grande cobertura do jogo, com o comentarista Elton Serra e a repórter Vitória Leite acompanhando as equipes diretamente de Salvador. Serão mais de 6 horas da grade do canal dedicadas ao duelo, com entradas ao vivo da dupla nos principais programas ao longo do dia. A narração será de Vinícius Moura, com comentários de Zé Elias, Renata Ruel e Elton Serra.

Na quinta-feira (17), às 21h30, será a vez do Atlético-MG entrar em campo contra o Atlético Bucaramanga (COL), em jogo que acontece na Colômbia. A partida será o grande destaque da programação esportiva do dia na ESPN e no Disney+, e contará com narração de Matheus Suman, com comentários de Fábio Santos, Jailson Vilas Boas e Carlos Eugênio Simon.