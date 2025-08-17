Carlos Prates se torna ‘pesadelo’ de rival em UFC 319 e web enlouquece

Brasileiro nocauteou Geoff Neal com 1 segundo para finalizar o primeiro round

Foto: Divulgação/UFC Carlos Prates após vitória no UFC 319

No fim de semana de aniversário, Carlos Prates provou ser um dos maiores lutadores do Brasil em finalização impressionante no UFC 319. Na madrugada deste domingo (17), o brasileiro nocauteou o norte-americano Geoff Neal, no segundo final do primeiro round, pelo card principal. A atuação decisiva do atleta da Fighting Nerds foi muito exaltada pelos torcedores nas redes sociais, assim como sua entrevista pós-luta.

O confronto entre os meio-médios acontecerá no United Center, em Chicago, EUA. Inicialmente agendada para o UFC 314 em Miami, a luta foi adiada devido a uma lesão sofrida por Neal.

A vitória de Prates pode ter sido esperada pelos torcedores brasileiros do octógono mais famoso do mundo. Com provocações trocadas antes do duelo, uma fala de Neal se provou verdadeira, mas com vantagem para o rival. Recentemente, o norte-americano declarou que está se preparando para uma luta que deve durar apenas um round.

Torcida pira com vitória de Carlos Prates

Além do desempenho no octógono, o brasileiro brilhou na entrevista após a vitória. A comemoração de Prates se estendeu também para fazer alguns pedidos a Dana White, presidente do UFC, que acompanhava o evento. O lutador aproveitou para destacar que a premiação bônus da noite seria dele, que comemorará seu aniversário neste domingo (17).

O dinheiro do prêmio não foi a única coisa de lista de Prates. Ainda para White, o brasileiro pediu para lutar no UFC Rio no próximo mês, o que foi atendido de prontidão. Assim como a contratação de seu amigo pela entidade.

Prates x Neal: Como foi a luta?

Começa a luta do brasileiro com grande expectativa. O norte-americano tentava diminuir a distância, principalmente pela grande diferença de envergadura entre os lutadores. Além disso, o brasileiro aproveitava a vantagem nos golpes de perna. A trocação era intensa na primeira metade do assalto.

O cruzado do Neal entrou, e Prates sentiu, mas não deixou de acertar fortes ataques com o joelho. Apesar da potência com as pernas, foi com um “spin back elbow” que o nocaute veio para Carlos Prates selar a vitória maiúscula sobre o norte-americano a um segundo do fim do round.

FICHA TÉCNICA

UFC 319

📆 Data: 16 de agosto de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: United Center, Chicago, Illinois, Estados Unidos

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)