Carol Baiana comemora gol decisivo e prega humildade para vencer o Brasileirão A2

Foto: Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF Carol Baiana comemora seu gol pelo Santos na final do Brasileirão Feminino

No jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A2, nesta terça-feira (26), o Santos venceu o Botafogo por 1 a 0 com gol de Carol Baiana. A atacante entrou no segundo tempo e marcou aos 42 minutos para colocar o time paulista na frente da decisão.

O gol saiu tarde e precisou de insistência. No primeiro tempo, Leidiane marcou um golaço que foi anulado por impedimento na revisão do VAR. No segundo, as Sereias marcaram de novo, mas a bandeirinha assinalou a irregularidade. Na terceira tentativa, a bola entrou.

A artilheira da noite no Nilton Santos comemorou o gol, seu terceiro neste Campeonato Brasileiro e 13º com a camisa santista. A centro-avante revelou que esse cenário a deixou mais ansiosa, mas não o suficiente para perder a frieza na hora de driblar Michelle, goleira botafoguense, e abrir o placar.

— É uma sensação única, acho que é a segunda vez que eu jogo aqui, fui muito feliz em fazer esse gol, acho que as duas equipes estavam ali no momento de ”lá e cá”. O gol poderia sair tanto para o lado do Botafogo quanto para o Santos e centro-avante às vezes tem uma bola e tem que ter eficiência para poder decidir. Mas não tem nada definido, agora é botar o pézinho no chão, a cabeça no lugar, que a gente vai decidir lá na Vila, no sábado — comentou Carol.

A vitória dá uma pequena vantagem ao Santos, que pode jogar por um empate dentro de casa. A volta será disputada no sábado (30), às 15h, na Vila Belmiro. A jogadora pregou calma e rejeitou da ideia de jogar com o regulamento.

— Acho que primeiramente é não achar que isso é uma vantagem, acho que já passa por aí, acho que o jogo está zero a zero. A gente tem que entrar com essa mentalidade, humildade, reconhecer o potencial do adversário e reconhecer o nosso também para que a gente possa fazer um grande jogo em casa e sair com o título — finalizou a artilheira santista.

