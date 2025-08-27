Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Carol Baiana comemora gol decisivo e prega humildade para vencer o Brasileirão A2

Carol Baiana comemora gol decisivo e prega humildade para vencer o Brasileirão A2

Atacante marcou o gol da vitória santista fora de casa

  • Por Lance!
  • 27/08/2025 01h00
Foto: Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF Carol Baiana comemora seu gol pelo Santos na final do Brasileirão Feminino Carol Baiana comemora seu gol pelo Santos na final do Brasileirão Feminino

No jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A2, nesta terça-feira (26), o Santos venceu o Botafogo por 1 a 0 com gol de Carol Baiana. A atacante entrou no segundo tempo e marcou aos 42 minutos para colocar o time paulista na frente da decisão.

O gol saiu tarde e precisou de insistência. No primeiro tempo, Leidiane marcou um golaço que foi anulado por impedimento na revisão do VAR. No segundo, as Sereias marcaram de novo, mas a bandeirinha assinalou a irregularidade. Na terceira tentativa, a bola entrou.

A artilheira da noite no Nilton Santos comemorou o gol, seu terceiro neste Campeonato Brasileiro e 13º com a camisa santista. A centro-avante revelou que esse cenário a deixou mais ansiosa, mas não o suficiente para perder a frieza na hora de driblar Michelle, goleira botafoguense, e abrir o placar.

— É uma sensação única, acho que é a segunda vez que eu jogo aqui, fui muito feliz em fazer esse gol, acho que as duas equipes estavam ali no momento de ”lá e cá”. O gol poderia sair tanto para o lado do Botafogo quanto para o Santos e centro-avante às vezes tem uma bola e tem que ter eficiência para poder decidir. Mas não tem nada definido, agora é botar o pézinho no chão, a cabeça no lugar, que a gente vai decidir lá na Vila, no sábado — comentou Carol.

A vitória dá uma pequena vantagem ao Santos, que pode jogar por um empate dentro de casa. A volta será disputada no sábado (30), às 15h, na Vila Belmiro. A jogadora pregou calma e rejeitou da ideia de jogar com o regulamento.

— Acho que primeiramente é não achar que isso é uma vantagem, acho que já passa por aí, acho que o jogo está zero a zero. A gente tem que entrar com essa mentalidade, humildade, reconhecer o potencial do adversário e reconhecer o nosso também para que a gente possa fazer um grande jogo em casa e sair com o título — finalizou a artilheira santista.

