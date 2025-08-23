Ceará deve ter retornos contra o Grêmio; veja provável escalação

Time encara os gaúchos neste sábado

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Treino do Ceará

O Ceará encara o Grêmio neste sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé terá retornos importantes para o embate diante dos gaúchos.

O Alvinegro vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia, pela semifinal da Copa do Nordeste. Na ocasião, o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia não jogaram por questões contratuais: estão emprestados pelo rival baiano. Além disso, o lateral estava no departamento médico.

O treinador terá a dupla disponível para enfrentar o Grêmio. Os reforços Vinicius Zanocelo, Paulo Baya e Rodriguinho também estarão com o elenco em Porto Alegre (RS). O meia Vina está inscrito, mas segue aprimorando a forma física. É possível que sua estreia seja diante do Juventude, na rodada seguinte, como frisou Condé.

Por outro lado, o meio-campista Fernando Sobral será desfalque por suspensão. O goleiro Fernando Miguel segue na transição física e o atacante Fernandinho está em tratamento fisioterápico.

Com isso, uma provável escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon (Pedro Henrique).

Retorno à capital

O Ceará encara o Grêmio no sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Vovô é o atual décimo colocado na competição nacional, com 25 pontos. O Tricolor Gaúcho está em 13º lugar, com 23 pontos.

O retorno à capital Fortaleza acontecerá nas primeiras horas do domingo (24). Depois dos embates como visitante, o Alvinegro receberá o Juventude no sábado (30), pelo Brasileirão.