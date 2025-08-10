Ceni vê ‘soberba’ do Bahia contra o Fluminense e comenta crise com goleiros

Tricolor baiano empata por 3 a 3 em jogo eletrizante na Arena Fonte Nova

Foto: Rafael Rorigues / EC Bahia Rogério Ceni em entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense

Chega até ser paradoxal, mas o time do Bahia, treinado por um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, carece de peças para a posição. Isso ficou ainda mais evidente na noite deste sábado, quando uma nova falha de Ronaldo chamou atenção no empate por 3 a 3 contra o Fluminense e quase custou caro ao Tricolor na Arena Fonte Nova.

Em entrevista coletiva depois do confronto, Rogério Ceni, como já fez em outras oportunidades, amenizou as críticas em direção aos goleiros e citou a importância do aspecto mental.

— Eles vão ter que superar o momento mental adverso, o momento psicológico adverso. Quando a torcida adversária te vaia não tem problema. Quando é sua torcida que vaia, é preciso força mental. Sei que eles têm capacidade para exercer a função, eles têm a parte tática, técnica, tem as informações e a capacidade para executar. Mas eles vão precisar, com a confiança de todos dentro do clube, superar esse momento negativo — avaliou Ceni depois da falha de Ronaldo em empate do Bahia com o Fluminense.

O treinador, inclusive, disse que o Bahia segue no mercado em busca de atletas para mais de uma posição, mas não especificou se há conversas com algum goleiro, posição que a torcida mais pede reforço.

— Estamos atrás de reforços em mais de uma posição. Só isso que posso falar […] Há uma tentativa, sim, temos convicção do que precisa, estão tentando. O que existe é uma consciência de até onde é possível ir em determinadas peças. Sabemos do que precisamos, temos noção e estamos tentando. Tenho certeza que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias — revelou.

Postura do Bahia contra o Fluminense

Antes da falha de Ronaldo, porém, toda a defesa do Bahia mostrou que não estava em um dia bom e sofreu dois gols por erros de posicionamento, o que acaba custando caro diante de Germán Cano, que balançou as redes duas vezes.

A primeira delas foi aos oito minutos do primeiro tempo, mas o Bahia reagiu bem ao gol, passou a dominar o jogo e conseguiu a virada antes mesmo dos 20 minutos. Mas Rogério Ceni afirmou que o Tricolor teve soberba diante do time carioca e poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo.

— Hoje era um jogo para vencer independente de qualquer coisa. Tinha que vencer, e a gente não conseguiu. Começamos distraídos, reagimos bem, viramos, e aí a gente teve alguma soberba. Deixamos de matar o jogo. Jogamos da maneira certa, mas não fomos objetivos. Acho que o Fluminense criou pouco para fazer três gols na gente. E acho que a gente criou muito para só fazer três gols. Mas aí é a bola que entra, é como é o futebol.

Ceni, no entanto, reconheceu a perseverança do time para buscar o empate já aos 43 minutos do segundo tempo, em grande finalização de Luciano Juba.

— Mas queria destacar que a gente teve força para não desistir. Isso é louvável, o fato de até o final do jogo acreditar e buscar o resultado. A gente teria até a oportunidade de fazer mais um se o menino deles não segura o Jean — completou.

O Bahia agora tem semana livre para trabalhar de olho no confronto contra o Corinthians, marcado para a 21h do próximo sábado (horário de Brasília) na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão.