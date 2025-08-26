Cinco histórias que você pode testemunhar na Copa da Liga Inglesa
Segunda rodada da competição de mata-mata nacional se inicia nesta terça-feira (26)
A Copa da Liga Inglesa de 2025/26 chega à sua segunda rodada, que será realizada entre esta terça-feira (26) e quarta-feira (27), com diversos times tradicionais em ação. Entre eles, alguns que já foram campeões e outros que chegaram ao fim e que atualmente buscam se recolocar na principal prateleira do futebol britânico. Por isso, o Lance! separou cinco histórias que você pode testemunhar na competição.
🤍 Coventry City
Comandado pelo ídolo do Chelsea, Frank Lampard, o Coventry City encara o Millwall em The Den, em Londres. Na segunda divisão, a equipe começou com tudo, com duas vitórias e um empate. Em um dos triunfos, os Sky Blues golearam o Queens Park Rangers por 7 a 1, com dois gols do artilheiro da equipe, o americano Haji Wright.
Na temporada 2023/24, o Coventry teve uma campanha histórica na Copa da Inglaterra, ao chegar na semifinal, contra o Manchester United. Na partida, a equipe chegou a estar perdendo por 3 a 0, mas em uma reação heroica, marcou três vezes em 25 minutos e levou o duelo aos pênaltis. Porém, na disputa, Callum O’Hare e Ben Sheaf perderam as cobranças e os Red Devils avançaram a final, onde se tornaram campeões contra o Manchester City.
💙💛 AFC Wimbledon
Atualmente na terceira divisão, o Wimbledon, que visita o Reading nesta terça-feira (26) no Madejski Stadium, vive o momento mais estável no século, já que o time original foi realocado e refundado em Milton Keynes. Sendo assim, criando o MK Dons, em 2002. Após ficarem “órfãos”, os torcedores do clube londrino criaram um novo Wimbledon, na décima divisão da pirâmide inglesa.
Após anos de reconstrução, o novo Wimbledon chegou aos níveis profissionais do futebol inglês e reencontrou o antigo clube, que segue estagnado entre a terceira e quarta divisão. Na última temporada, a equipe de Londres derrotou o MK Dons duas vezes e conseguiu o acesso a League One, enquanto o time de Milton Keynes ficou apenas na 19ª colocação.
🤍🖤 Swansea City
Você que já acompanha o futebol inglês com frequência no Lance! com certeza pensou: “é verdade, esse está sumido”. Não ironicamente. A equipe do País de Gales vai para sua oitava temporada consecutiva disputando a Championship, e anualmente, costuma rondar a briga pelo acesso, mas sem sucesso; em 2020/21, esteve próxima do objetivo, mas perdeu a final dos playoffs para o Brentford por 2 a 0.
Porém, os dias de glória dos Cisnes não são tão longínquos quanto o momento recente indica. Em 2012/13, a equipe fez grande campanha, deixou o então atual campeão Liverpool e o Chelsea, que meses antes havia vencido a Champions, pelo caminho, e superou o Bradford de maneira sonora por 5 a 0 na decisão, em time que contava com nomes como Michu e Jonathan De Guzmán, para erguer a taça.
Com a história dos últimos anos marcada pelo infortúnio na segunda divisão nacional, os Swans enxergam nas copas nacionais uma espécie de paralelo, sem deixar o objetivo do acesso de lado. Porém, já neste compromisso, a trajetória os coloca de frente com um time que namorou o protagonismo em 2024/25.
💚🤍 Plymouth Argyle
Para seguir seu caminho na Copa da Liga, o Swansea terá que derrubar o surpreendente Plymouth Argyle. A equipe, que atualmente está na terceira divisão inglesa, não começou a temporada atual da maneira desejada, com quatro derrotas nos cinco jogos iniciais da League One. Porém, caminhar lado a lado com a zebra parece apetecer o clube.
Na última temporada, das nove derrotas sofridas pelo campeão nacional Liverpool, uma delas foi diante do Plymouth, na segunda rodada da FA Cup, quando Hardie, de pênalti, levou o Home Park à loucura. Na fase seguinte, diante do poderoso Manchester City de Pep Guardiola, os Peregrinos abriram o placar com Talovierov, mas o sonho acabou quando O’Reilly (2) e Kevin De Bruyne viraram o confronto.
O conto de fadas em mata-mata já se mostrou ser uma viela antes, e parece que o cenário pode ser o mesmo. Na primeira fase da Copa da Liga Inglesa, os Pilgrims fizeram 3 a 2 no tradicional Queens Park Rangers, virando o confronto após saírem perdendo por dois gols de diferença. Entre histórias e patamares, o confronto com o Swansea é um dos pontos interessantes do segundo round.
❤️❤️ Wrexham
O queridinho dos fãs dos streamings não faltaria na nossa lista. O Wrexham, time dos atores Ryan Reynolds – o Deadpool – e Rob McElhenney, vive um momento de crescimento e parece querer virar a chave para um troféu do alto escalão inglês.
Nas últimas três temporadas, os Diabos Vermelhos escalaram a Inglaterra e conseguiram acessos em todas, chegando pela primeira vez em 43 anos ao segundo nível do país. Porém, o começo não foi animador: apenas um ponto de nove disputados – e com gosto de derrota, após sair ganhando na estreia por 2 a 0 e permitir o empate ao Sheffield Wednesday.
O conto de fadas do clube galês na EFL Cup teve início já na primeira rodada. Diante do Hull City, a equipe perdia por 3 a 1 até os acréscimos do segundo tempo, quando buscou o empate com dois gols em dois minutos por intermédio de Ollie Palmer, e levou a melhor nos pênaltis por 5 a 3. Com a complicação precoce no tão sonhado acesso à Premier League, as copas se tornam uma boa esperança para a temporada, e nada melhor do que despachar o Preston para seguir o sonho.
2️⃣ Jogos da Copa da Liga Inglesa – Segunda rodada
📆 TERÇA-FEIRA – 26 DE AGOSTO
⚽ Reading x AFC Wimbledon – 15h
⚽ Cambridge United x Charlton Athletic – 15h30
⚽ Wolverhampton x West Ham – 15h30
⚽ Barnsley x Rotherham – 15h45
⚽ Preston North End x Wrexham – 15h45
⚽ Wigan x Stockport County – 15h45
⚽ Swansea x Plymouth Argyle – 15h45
⚽ Bournemouth x Brentford – 15h45
⚽ Birmingham x Port Vale – 15h45
⚽ Accrington x Doncaster Rovers – 15h45
⚽ Millwall x Coventry City – 15h45
⚽ Cardiff x Cheltenham Town- 15h45
⚽ Bromley x Wycombe Wanderers – 15h45
⚽ Burnley x Derby County – 15h45
⚽ Norwich x Southampton – 15h45
⚽ Sunderland x Huddersfield Town – 15h45
⚽ Burton Albion x Lincoln City – 15h45
⚽ Stoke City x Bradford – 15h45
⚽ Sheffield Wednesday x Leeds United – 16h
📆 QUARTA-FEIRA – 27 DE AGOSTO
⚽ Fulham x Bristol – 15h45
⚽ Everton x Mansfield Town – 15h45
⚽ Oxford United x Brighton – 15h45
⚽ Grimsby Town x Manchester United – 16h
