Cinco jogadores para você ficar de olho na Bundesliga 2025/26

A edição de 2025/26 da Bundesliga tem início nesta sexta-feira (22), com um grande confronto entre Bayern de Munique e RB Leipzig. Ao longo do final de semana, outros oito jogos serão realizados pela primeira rodada, e você poderá acompanhar a cobertura completa ao longo da temporada no site e nas redes sociais do Lance!.

Para apimentar e aquecer as turbinas, a reportagem de futebol internacional do Lance! separou cinco nomes para você ficar de olho no decorrer da jornada, que podem brilhar por seus respectivos clubes e despontar como estrelas do futebol nacional e continental.

Seria injusto incluir na lista cinco jogadores do poderoso Bayern, que, mais uma vez, chega como favorito ao título, ou dos fortes Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, que tentarão desbancar o atual campeão. A seguir, confira os prospectos que possivelmente brilharão nos gramados germânicos.

💎 Cinco jogadores para você observar ao longo da Bundesliga

⚽ Jonathan Burkardt – Eintracht Frankfurt

Atacante de 25 anos, Burkardt chegou ao Frankfurt na atual janela de transferências europeia. Em 2024/25, o camisa 9 brilhou pelo Mainz, marcando 19 gols que ajudaram a equipe a alcançar importante vaga nos playoffs da Europa League. O bom desempenho levou as Águias a acertaram a compra de seu futebol, e podem seu talento como fizeram com nomes como Randal Kolo Muani, Omar Marmoush e Hugo Ekitike, que brilharam na Alemanha e saltaram a níveis superiores do futebol continental.

⚽ Fisnik Asllani – Hoffenheim

Asllani é um dos nomes da geração do Kosovo, seleção que tem buscado um crescimento cada vez maior. O ponta de apenas 23 anos adquiriu experiência nas últimas temporadas, e em 2024/25, fez parte da campanha do Elversberg, que quase subiu à elite, parando nos playoffs de acesso diante do Heidenheim. Em seu retorno após 28 participações diretas em gol, o Hoffenheim esticou o contrato até 2029 e planeja utilizá-lo como um dos principais atletas do elenco.

⚽ Leopold Querfeld – Union Berlin

Descendo um pouco as linhas do nosso time, aparece Querfeld. O zagueiro de apenas 21 anos e 1,90m entrou em campo 28 vezes na última temporada e deve receber boas oportunidades como titular em 2025/26. Além da juventude e vigor físico, seus números de construção e bola parada defensiva são bons, e no ataque, a subida é uma arma: são sete gols como profissional, somando sua subida aos profissionais pelo Rapid Viena. Um deles, inclusive, foi marcado no confronto com o Gütersloh, na primeira rodada da Copa da Alemanha já desta temporada, em goleada por 5 a 0.

⚽ Loïs Openda – RB Leipzig

Openda não é tão jovem e seu nome já é um dos mais badalados da Bundesliga. Porém, é justamente por esse detalhe que o incluímos na lista. A edição de 2025/26 precisa ser positiva para o craque do Leipzig caso queira subir de patamar na Europa. Não ironicamente, há a necessidade de evolução: depois de fazer 28 gols em 2023/24, o belga fez menos da metade na última temporada, e vê um time reforçado como boa forma de voltar a brilhar e, quem sabe, levar o clube ao tão sonhado título nacional.

⚽ Nick Woltemade – Stuttgart

Por fim, um nome quase óbvio, porém inevitável. Nick Woltemade é um dos prospectos mais quentes do futebol alemão para a temporada atual, e esteve ligado a uma transferência ao Bayern de Munique, embora as conversas não tenham avançado. O centroavante de 1,98m foi uma das peças mais importantes da conquista da Copa da Alemanha, que encerrou um jejum longo de 28 anos dos Suábios, e agora, tem mais uma temporada passível de brilho e valorização no âmbito mundial.

