Cléber Xavier lamenta a derrota do Santos para o Internacional: ‘A culpa é de todos’

Técnico do Santos analisou o desempenho do Peixe diante do Inter

Foto: Juliana Yamaoka/ Lance! Cléber Xavier sofre a segunda derrota seguida com o Santos.

O técnico Cléber Xavier lamentou, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (24), a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Colorado foram marcados por Carbonero e Borré. Barreal descontou para o Peixe.

Neymar atuou durante 90 minutos pelo terceiro jogo seguido e não conseguiu render bem, assim como o restante do time, e ainda bateu boca com um torcedor que estava em um dos camarotes térreos na Vila Belmiro.

Cléber Xavier foi questionado sobre ‘os culpados’ pelo rendimento ruim do time, que acumula a segunda derrota seguida na competição. Ele frisou que ‘a culpa é de todos’.

No fim da partida, protestos foram direcionados ao elenco e também ao presidente Marcelo Teixeira. O único jogador que foi exaltado foi o Menino da Vila Robinho Jr., que entrou no segundo tempo.

A derrota:

Cléber Xavier também falou sobre as movimentações ofensivas do time e comparou a atuação com o Mirassol.

– A consistência defensiva no jogo contra o Mirassol incomodou mais. Nos primeiros gols, não fomos bem. No jogo de hoje, tomamos um contra-ataque e uma situação de pênalti, que é natural. O Inter chegou pouco e, quando chegou, nós contemos. A questão ofensiva nos preocupa mais. Contra o Flamengo, fomos efetivos. Não jogamos bem contra o Mirassol e, hoje, faltou efetividade. Isso é mais preocupante que o processo defensivo – disse o técnico.

O técnico Cléber Xavier também falou sobre a superioridade do Peixe no segundo tempo. O Alvinegro quase empatou a partida nos minutos finais com Neymar.

– Tivemos duas situações de gol no início e tomamos o gol na sequência do contra-ataque. Teve um desequilíbrio natural pela necessidade de buscar o resultado. Criamos com o Deivid Washington, no poste, e o cabeceio do Neymar. O Inter, no segundo tempo, teve duas chances; nós criamos mais. Tivemos volume, mais posse de bola, mais duas bolas no poste e duas defesas importantes do Rochet – analisou.