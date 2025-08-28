Com Andreas Pereira, Palmeiras investe R$ 700 milhões em reforços na temporada

O meio-campista será o 12° reforço contratado pelo Verdão em 2025

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Abel Ferreira, treinador do time

O Palmeiras está perto de anunciar seu 12° reforço desta temporada: o meio-campista Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra, que vai assinar com o clube paulista até o final de 2028. A diretoria do Verdão vai desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, na cotação atual) para contar com o jogador de 29 anos, praticamente encerrando seus investimentos em reforços na casa dos R$ 700 milhões.

Só em 2025 o Palmeiras contratou reforços de praticamente todas as posições, desde o goleiro Carlos Miguel até o centroavante Vitor Roque que, inclusive, foi a transferência mais cara da história do futebol brasileiro: 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões) para trazer o Tigrinho do Barcelona, da Espanha. A tabela com todas as transações alviverdes da temporada está mais abaixo.

O dinheiro em caixa se deu muito por vendas de algumas Crias da Academia, como Endrick, para o Real Madrid, e Estêvão, para o Chelsea, além de outros fluxos como negociação de Richard Ríos com o Benfica e até mesmo premiações, como no caso do dinheiro arrecadado recentemente no Mundial de Clubes da Fifa.

Desejo antigo no Palmeiras desde a última janela de transferências, Andreas Pereira voltou a ser pauta no clube paulista principalmente após a saída do volante colombiano. Isso porque, no momento, apenas Lucas Evangelista tem características parecidas com as de Ríos, mas chegou recentemente e ainda não tem status de titular da posição na equipe de Abel Ferreira, apesar das oportunidades.

Em reta final de contrato com o time inglês e com pouco espaço para atuar, o brasileiro nem sequer foi relacionado para o último compromisso do Fulham e recebeu o aval do clube para buscar propostas no mercado. Além do Palmeiras, outros clubes do futebol europeu também demonstraram interesse no atleta.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Valores gastos pelo Palmeiras nesta temporada