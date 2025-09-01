Com brasileiros, veja o que pode ainda vir na janela de transferências

Janela de transferências se encerra nesta segunda-feira

Foto: Reprodução/Instagram Ederson em ação pelo Manchester City

A janela de transferências de verão no futebol europeu se encerrará na noite desta segunda-feira (1) e diversos jogadores ainda não tiveram os destinos definidos, em novelas que arrastam durante semanas. Seja por negociações travadas entre clubes, ou com atletas em pé de guerra com as diretorias, muitas histórias seguem em andamento.

➡️ Astro do Atlético de Madrid sobre crise no clube: ‘É nossa culpa’

Por isso, o Lance! lista abaixo quatro possíveis movimentações que podem se concretizar até o fechamento do mercado futebolístico no velho continente para o “Deadline Day”.

Mudança de goleiros

Um dos principais goleiros do futebol mundial, Gianluigi Donnarumma, está de saída do PSG. Por decisão de Luis Enrique, que comunicou que o italiano não faz parte dos planos do clube, que já contratou um substituto, o francês Lucas Chevalier. Fora dos atuais campeões europeus, Donna está a caminho do Manchester City, porém, aguarda o fim de outra novela.

No lado dos Cityzens, o clube negocia a saída de Ederson, que perdeu espaço no elenco após a chegada de James Trafford, vindo do Burnley. O brasileiro está em negociações com o Galatasary e, mesmo com o desempenho questionável do novo titular, vê a diretoria do clube acelerando o acordo com Donnarumma do que interromper as conversas com os turcos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Goleiro em Manchester

Ao fim da temporada passada, Dibu Martínez se despediu da torcida do Aston Villa. Porém, durante toda a janela de transferências, o goleiro argentino não recebeu nenhuma proposta e voltou a jogar pelo clube, inclusive nas duas primeiras rodadas da Premier League. Mas com o prazo de negociações perto do fim, o Manchester United apareceu.

Em crise, principalmente entre os goleiros, os Red Devils, se aproximaram de um acordo com o argentino, que esteve de fora da próxima partida do Aston Villa, contra o Crystal Palace. Além de Dibu, o United também com o goleiro belga Senne Lammens, do Royal Antwerp.

A volta à Sevilha

O Manchester United aceitou uma proposta, de valor não revelado, do Real Betis pelo atacante Antony. Segundo a TV inglesa “Sky Sports”, os Red Devils já autorizaram o brasileiro a viajar à Espanha e negociar os termos com o clube de Sevilha, por onde passou por seis meses na temporada passada.

Sem jogar no clube desde a saída de Erik ten Hag, em outubro de 2024, Antony foi emprestado ao Real Betis em janeiro, com duração de apenas seis meses. Na Espanha, voltou a ter minutos e contribuiu com uma campanha sólida dos Béticos, que terminaram na sexta colocação, classificado à Europa League, e com o vice-campeonato da Conference League.

Mesmo com pouco tempo em Sevilha, o desempenho do brasileiro impressionou. Em 17 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Após o final do empréstimo, o Betis se mobilizou para ter Antony em definitivo e, perto do fim da janela de transferências, chegou em acordo com o Manchester United para concretizar a negociação.

Chelsea e atacantes

O Chelsea e o Bayern de Munique fecharam um acordo, por empréstimo com opção de compra, pelo atacante Nicolas Jackson. O jogador foi autorizado a voar até a Alemanha para concretizar a negociação, porém, descobriu após desembarcar que o clube londrino cancelou a operação. A decisão dos Blues veio após a lesão de Liam Delap, durante a vitória por 2 a 0, sobre o Fulham, pela terceira rodada da Premier League.

Porém, o atacante já tinha desembarcado em Munique e bateu o pé que não voltará à Londres para reintegrar o elenco dos Blues. Inclusive, nas redes sociais, o empresário do jogador postando nas redes sociais a decisão de ficar na Alemanha. Com a situação de Jackson, o Chelsea busca alternativas rápidas para substituir Delap, como contratar um novo atacante, ou chamar Marc Guiu, emprestado no Sunderland.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.