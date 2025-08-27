Com Mourinho, veja o que está em jogo nos playoffs da Champions League

Quatro jogos definirão os últimos classificados para a maior competição europeia

Foto: Ozan KOSE / AFP Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela partida de ida dos Playoffs da Champions League

Quatro partidas irão revelar os últimos classificados à fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira (27). Com duelos empatados e outros quase decididos, o Lance! mostra o panorama dos confrontos que prometem emoções e definirão os destinos das equipes na temporada 2025/26.

Club Brugge x Rangers

Com início arrasador na Escócia, o Club Brugge precisa apenas de um empate — ou, no pior dos casos, uma derrota por um gol de diferença — para se garantir entre os 36 da fase de liga. No primeiro confronto, os belgas abriram 3 a 0 em apenas 20 minutos, ao aproveitar os erros dos adversários. Na segunda etapa, o Rangers até conseguiu reagir e diminuiu para 3 a 1, porém, os Gers ainda terão uma dura missão para buscar a virada, fora de casa, no Jan Breydel Stadium, às 16h.

Na última temporada, o Brugge até conseguiu chegar às oitavas, após terminar a fase de liga na 24ª posição e eliminar a Atalanta na pré-oitavas, mas foram superados pelo Aston Villa por 6 a 1 no agregado. Já o Rangers está fora da Champions League desde 2022, quando foi o lanterna do Grupo A, com nenhum ponto conquistado.

Copenhague x Basel

Fora da Champions League desde 2018, o Basel, segundo maior campeão suíço, não conseguiu largar na frente no duelo contra o Copenhague. Mesmo com gol do veterano Xherdan Shaqiri, os Rot-Blau sofreram o empate com o zagueiro brasileiro Gabriel Pereira, ainda no primeiro tempo, e se complicaram em busca ficarem entre os 36 melhores do Velho Continente.

Com a força do Estádio de Parken, às 16h, o time da capital e maiores campeões da Dinamarca terão a chance de voltar a fase de liga/grupos após uma temporada de fora. Na última campanha, conseguiram se classificar às oitavas, ao derrubar Galatasaray e o Manchester United no Grupo A, mas foram eliminados pelo atual campeão da época, o Manchester City, por 6 a 2 no agregado.

Qarabag x Ferencváros

No jogo que abre a rodada de quarta-feira (27), às 13h45, o Qarabag está perto da classificação após derrotar o Ferencváros, na Hungria, por 3 a 1, de virada. Agora, no Tofig Bahramov Republican Stadium, o clube do Azerbaijão contra com a torcida para voltar à Champions League depois de oito anos.

Do outro lado, o Ferencváros busca uma reação heroica em busca da vaga na fase de liga da competição europeia. O clube tem duas participações na Champions, sendo a última em 2020, quando esteve no Grupo G, com Barcelona, Juventus e Dynamo de Kiev, e foi eliminado em último com apenas um ponto.

Benfica x Fenerbahçe

No duelo com mais peso da fase de playoffs, tudo aberto para a partida de volta, no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), às 16h. Após empate sem gols na Turquia, o Benfica precisa de uma vitória simples, em casa, para jogar a Champions League pela 14ª vez em 15 temporadas. O treinador Bruno Lage terá o desfalque de Florentino Luís, expulso na ida, após dois cartões amarelos em apenas dois minutos.

Fora da Champions League desde 2008, o Fenerbahçe conta com a experiência do treinador José Mourinho e de jogadores renomados, como Fred, Milan Skriniar e En-Nesyri para conseguir o retorno a principal competição europeia. Após jogo com poucas ações ofensivas em Istambul, o Fener terá a dura missão de sair de Portugal com uma vitória.

