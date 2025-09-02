Como chega o Vasco para o último dia da janela de transferências

Clube buscou juventude e apostou em empréstimos para reforçar o elenco

Foto: ReproduçãoVasco TV Admar Lopes na coletiva de apresentação de Andrés Goméz e Robert Renan

O Vasco da Gama chega ao último dia da janela de transferências — que se encerra nesta terça-feira (2) — após semanas intensas de negociações nos bastidores. Desde que Admar Lopes assumiu o cargo de diretor de futebol, em junho, o clube adotou uma abordagem criteriosa, priorizando reforços com baixo custo ou por empréstimo, diante das restrições financeiras.

A movimentação começou ainda no início da janela, com a contratação do volante Thiago Mendes, que chegou sem custos, após encerrar seu vínculo com o Al-Rayyan, do Catar. Depois disso, o clube atravessou um período de silêncio no mercado, mas agosto foi marcado por várias novidades.

Uma das principais contratações foi o jovem Andrés Gómez, ponta colombiano de 22 anos, que pertencia ao Rennes, da França. A chegada dele representou uma aposta em velocidade e potencial técnico para o setor ofensivo. O atleta já estreou e até deu uma assistência na partida contra o Corinthians.

Outro nome que chegou para somar foi o volante Barros, que estava emprestado ao América-MG até o fim do ano. O Vasco negociou sua volta antecipada, e o jovem já foi titular nas duas últimas partidas da equipe, mostrando a confiança da comissão técnica.

Na reta final de agosto, o clube também anunciou o meia Matheus França, ex-Flamengo, que estava no Crystal Palace, da Inglaterra. O jogador retorna ao futebol brasileiro por empréstimo, sendo visto como um reforço importante para o meio-campo.

A zaga, uma das posições mais cobradas pela torcida, também recebeu atenção especial. O Vasco fechou a contratação de Robert Renan, emprestado pelo Zenit, da Rússia, e também o colombiano Carlos Cuesta, do Galatasaray, que foi anunciado nesta segunda-feira (1).

A diretoria também tentou trazer mais um nome para o setor, após a saída repentina de João Victor, que deixou o clube em uma transferência para o CSKA, da Rússia. Houve conversas com Nathan Silva (Pumas, do México) e Alan Saldivia (Colo-Colo, do Chile), mas nenhuma negociação avançou e a tendência é que não cheguem mais nomes.

Juventude e criatividade para driblar a limitação financeira

Com pouca margem de investimento, o departamento de futebol apostou em empréstimos e oportunidades de mercado. Além disso, a estratégia do Vasco foi olhar para o futuro: entre todos os reforços, apenas Thiago Mendes (32 anos) e Carlos Cuesta (26) têm mais de 22 anos.

Com pouco dinheiro, o cruz-maltino fez o possível para ser competitivo — e agora espera que os reforços deem resposta dentro de campo.