Como joga Andrés Gómez, novo reforço do Vasco

Atacante colombiano chega por empréstimo para reforçar o Vasco na sequência da temporada

Foto: Divulgação/Vasco Andrés Gomez durante sua chegada ao Rio de Janeiro

O Vasco fechou a contratação do atacante colombiano Andrés Gómez, que desembarcou no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira (14) para assinar contrato de empréstimo com o clube. Aos 22 anos, o jogador vê no Cruz-Maltino a oportunidade de retomar o bom futebol que o destacou no Millonarios, da Colômbia, e no Real Salt Lake, dos Estados Unidos, além de buscar espaço novamente na seleção colombiana, onde já disputou quatro partidas e marcou dois gols.

➡️ Diretor do Vasco viaja para Turquia e tenta fechar contratação de Carlos Cuesta

Revelado pelo Millonarios, Andrés Gómez se notabilizou como um ponta veloz, habilidoso e com facilidade para o drible. Segundo o jornalista colombiano Quique Barona, trata-se de um jogador que, mesmo não sendo artilheiro, costuma marcar gols e criar desequilíbrios pelas laterais.

— É rápido, de drible curto, e, quando recebe em vantagem, pode passar por dois ou três adversários. Chegou a ser comparado em alguns movimentos ao Faustino Asprilla e é alguém que já agradou na seleção colombiana – avaliou o jornalista.

O auge da carreira de Andrés Gómez até agora foi no Real Salt Lake, da Major League Soccer (MLS). Em duas temporadas, o colombiano atuou em 65 partidas, marcou 15 gols e distribuiu 15 assistências. O desempenho chamou atenção pela capacidade de criar jogadas de perigo pelos lados do campo, especialmente pelo lado direito. Para Celso Oliveira, editor-chefe do portal Território MLS, o atacante se destacava não só pela velocidade, mas também pelo porte físico.

— Jogava pela direita e fazia muito bem a dobradinha com Chicho Arango. Na MLS explorava o corredor direito com muita intensidade – destacou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com uma combinação explosiva de velocidade, agilidade e uma boa visão de jogo, Andrés Gómez chega para vestir a camisa 11 do Vasco e trazer mais opções de drible e velocidade pelas laterais. A expectativa é que ele ajude tanto na criação de jogadas quanto na finalização, jogando preferencialmente aberto pelo lado direito. O colombiano agora começa sua adaptação ao futebol brasileiro, com o objetivo de se firmar como uma peça chave no time e, quem sabe, voltar a ser convocado para a seleção da Colômbia.