Confira o retrospecto dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio dos confrontos das quartas de final será nesta terça-feira (12)

Foto: Lucas Bayer/Lance! Taça da Copa do Brasil

O sorteio nesta terça-feira (12) definirá os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Além dos duelos, o chaveamento também será definido, desenhando o caminho dos times classificados até a grande final, marcada para 2 e 9 de novembro.

Nesta fase, todos os times podem se enfrentar, sem restrições. Os jogos de ida da próxima fase serão disputados em 27 de agosto, enquanto os da volta serão em 11 de setembro. O Lance! reuniu o retrospecto recente das oito equipes que seguem na disputa pelo título.

Veja o retrospecto dos classificados

Athletico-PR

Esta é a 29ª participação do Athletico-PR na Copa do Brasil. O Furacão foi campeão em 2019 ao vencer o Internacional e vice em 2021, quando perdeu para o Atlético-MG, e em 2013, quando perdeu para o Flamengo.

Nas últimas quatro edições, o time paranaense chegou ao menos às quartas de final e nesta temporada é a única equipe da Série B do Brasileirão a chegar tão longe. Luiz Fernando, meio-campista, é o artilheiro do time com quatro gols e divide a artilharia da competição com Cano e Everaldo, do Fluminense, e Rayan, do Vasco.

Atlético-MG

O Atlético é um dos times com mais participações na Copa do Brasil, somando 36 das 37 possíveis — a única ausência foi em 1993. Em 2014, conquistou seu primeiro título da competição ao derrotar o rival Cruzeiro e, em 2021, foi bicampeão ao vencer o Athletico-PR.

Dono da maior goleada da história do campeonato, 11 a 0 sobre o Caiçara do Piauí, o Galo ultrapassou a marca das 100 vitórias na Copa do Brasil ao eliminar o Tocantinópolis na primeira fase desta edição. Com três gols, Rony lidera o ataque mineiro, o segundo melhor da competição (13).

Bahia

Com 34 participações na Copa do Brasil (ficou fora em 1991, 1993 e 2004), o Bahia busca quebrar o tabu de nunca ter passado das quartas de final, sendo essa a 10ª vez em que chega nesta etapa. Seu maior algoz é o Grêmio, que o eliminou quatro vezes (1989, 2012, 2019 e 2023) — mas que caiu na terceira fase, para o CSA.

Devido aos investimentos recentes após a compra da SAF pelo Grupo City em 2023, o Tricolor de Aço passou a ser presença constantes no mata-mata, atingindo o feito histórico de chegar às quartas em três anos seguidos. O atacante Willian José é o artilheiro do time, com três gols marcados.

Botafogo

De volta às quartas de final após oito anos, o Botafogo tenta conquistar o título inédito da Copa do Brasil para sua galeria. A melhor campanha alvinegra foi em 1999, quando perdeu para o Juventude e ficou com o vice-campeonato.

No retrospecto recente, 2017 foi o ano em que foi mais longe, caindo na semifinal para o Flamengo. Depois disso, parou nas oitavas de final em todas as edições, quebrando o tabu em 2025. Depois do ano mágico de 2024 e a troca recente de treinador, o Glorioso busca seguir avançando na competição.

Corinthians

Quinto maior campeão e segundo entre os classificados, o Corinthians busca seu quarto título da Copa do Brasil na 28ª participação. O último foi em 2009, quando derrotou o Internacional, tendo levantado a taça também em 2002 e 1995. Em outras quatro temporadas (2001, 2008, 2018 e 2022), foi vice-campeão.

Depois de correr o risco de não se classificar, o Timão chega às quartas de final confiante depois de eliminar o rival Palmeiras. Sob o comando de Dorival Júnior, é um dos dois classificados que não foi vazado na competição.

Cruzeiro

O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) em oito finais disputadas, além de ser o único a conquista-la duas vezes consecutivas. Depois eliminações precoces nos últimos anos, o Cabuloso volta às quartas de final pela primeira vez desde 2019, quando chegou até as semifinais.

Apesar da grande fase de Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, o atacante marcou apenas duas vezes pela Copa do Brasil. Quem lidera a artilharia do time, com três gols, é Eduardo.

Fluminense

Esta é a 28ª participação do Fluminense na Copa do Brasil, que já levantou a taça em 2007 e ficou com o vice em 1992 e 2005. O título conquistado pelo Tricolor foi justamente com Renato Gaúcho no comando, técnico que retornou ao clube para sua sétima passagem em 2025.

A última vez que o Flu chegou às quartas de final foi em 2022, quando foi eliminado na semi pelo Corinthians. Com Cano e Everaldo com quatro gols cada e brigando pela artilharia do campeonato, o time tem o melhor ataque da competição e vai em busca de seu segundo troféu.

Vasco

Participando da Copa do Brasil pela 34ª vez, o Vasco briga pelo segundo título do campeonato, tendo vencido em 2011 em final contra Coritiba. Em 2006, foi derrotado pelo Flamengo e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, voltou à chegar as semifinais, o que não acontecia desde 2015 e, no meio tempo, acumulou eliminações em fases precoces da competição. Nesta temporada, conta com Rayan, que já marcou quatro vezes e disputa a artilharia com Cano, Everaldo e Luiz Fernando, e Phillippe Coutinho, cria da Colina que retornou ao clube e já balançou as redes duas vezes.

