Contra o Palmeiras, Chelsea busca reencontrar ‘mentalidade vencedora’

Equipe inglesa enfrenta o Verdão na próxima sexta-feira (4)

Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP Jogadores do Chelsea após a vitória sobre o Benfica

Quando entrar em campo na próxima sexta-feira (4), para disputar as quartas de final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras, o Chelsea quer mais do que a vaga na semifinal do torneio. O clube de Londres espera recuperar a mentalidade vencedora com que ficou conhecido nos últimos anos.

Fundado em 1905, o Chelsea só “apareceu” para o futebol fora do território europeu no início deste século. Após ser comprado pelo bilionário russo Roman Abramovich, o clube londrino passou a fazer gastos exorbitantes e mudou os rumos da Premier League. A chegada de José Mourinho, em 2004, impulsionou o Chelsea, que ficou conhecido pela agressividade em campo e pela preocupação em ganhar troféus.

Foram cinco campeonatos ingleses, duas Ligas dos Campeões e outros inúmeros títulos de lá para cá. Mas desde que o oligarca russo teve de vender o clube após a Rússia invadir a Ucrânia, em 2022, o Chelsea ficou “perdido”. O último grande título foi a Liga dos Campeões de 2021, que deu ao time a chance de jogar o Mundial de Clubes daquela temporada, cuja final foi vencida pelos Blues sobre o Palmeiras. E aconteceu ainda na gestão Abramovich.

Nesta temporada, após um início irregular, o time comandado pelo italiano Enzo Maresca conseguiu se encontrar no Campeonato Inglês, terminando na quarta colocação, garantindo vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. De quebra, conquistou a Liga Conferência, torneio de menor expressão da Uefa.

— Todos nós sabemos o tamanho deste clube e como a cultura sempre foi voltada para vencer. Estamos apenas tentando reforçar isso com os garotos mais novos, com os que estão chegando agora, de que este clube é apenas para vencedores — afirmou o zagueiro Levi Colwill.

Embora tenha feito uma primeira fase longe de ser brilhante, com direito a derrota para o Flamengo por 3 a 1, o Chelsea foi superior ao Benfica nas oitavas de final. E agora busca uma vaga na semifinal diante do Palmeiras.

Presença constante na equipe de Enzo Maresca, tendo atuado em 41 partidas nesta temporada, Colwill projeta um crescimento ainda maior do time.

— Todos nós estamos muito confiantes em relação ao quanto podemos evoluir como time. Tentamos forçar esse crescimento todos os dias nos treinos, motivando uns aos outros, tentando nos ajudar a melhorar como equipe. Só precisamos ir a campo e mostrar isso a cada dia. Sabemos o quão bons somos, mas precisamos acreditar nisso — analisou o defensor.