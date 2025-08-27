Copa do Brasil é a chance de mostrar que ainda ‘é tempo de Botafogo’

Glorioso chegou às quartas de final e vê a competição mata-mata como prioridade

Foto: Vítor Silva/Botafogo Botafogo eliminou o Bragantino nas quartas da Copa do Brasil

Para espantar a crise e mostrar que ainda há espaço para o sucesso em 2025, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (27), contra o Vasco, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O troféu inédito é tratado como prioridade para o restante da temporada.

O momento é de esquecer a lamentação pela queda na Libertadores. O Glorioso perdeu para a LDU na altitude de Quito, no Equador, e se despediu ainda na fase quartas de final. Campanha abaixo do esperado pelo atual campeão. Com isso, a copa nacional surge como a chance de deixar vivo o lema de 2024: “É tempo de Botafogo”.

Mas motivos não faltam para o Botafogo e o torcedor botafoguense acreditarem na Copa do Brasil. Elenco qualificado, principais potências já eliminadas e, agora, com um calendário mais flexível após mudanças da CBF. A briga será boa.

— Foco total no Brasileiro e na Copa do Brasil. Como o Marlon diz, temos que encontrar nossa melhor versão para que possamos focar principalmente na Copa do Brasil, que é o próximo jogo. Ficamos extremamente felizes em ver em menos de uma hora a torcida do Botafogo comprar todos os ingressos do setor visitante (de São Januário), isso mostra essa união entre clube e torcida — disse o diretor Alessandro Brito, em entrevista coletiva.

Botafogo vira a chave

Pensando em momentos para o primeiro jogo do mata-mata, o Botafogo chega mais confiante. Fora de casa, a equipe comandada por Davide Ancelotti quebrou um tabu de 29 anos do clube e venceu o Juventude por 3 a 1 — destaque para o espanhol Chris Ramos, que estreou com dois gols.

Às vésperas do confronto, uma notícia ilumina o ambiente do Botafogo: Savarino, alvo de propostas de Al-Rayyan, do Catar, e Trabzonspor, da Turquia, recusou ambas. O foco é seguir fazendo história no clube, mirando o título da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Vasco, que parecia motivado com a goleada de 6 a 0 aplicada sobre o Santos, voltou a cair. São duas derrotas consecutivas, para o mesmo Juventude, fora, e em casa para o Corinthians.