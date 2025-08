Corinthians pode ter time misto contra o Fortaleza por jogo contra o Palmeiras

Timão recebe o Tricolor do Pici neste domingo, na Neo Química Arena

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Visando o jogo de volta contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deve escalar um time misto do Corinthians no confronto com o Fortaleza, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o treinador preserve alguns titulares, repetindo a estratégia adotada na última rodada da Série A, quando poupou peças contra o Botafogo.

Augusto Melo se posiciona após depoimento revelado pelo Lance! e reafirma inocência

Na ocasião, diante da força do adversário e após um primeiro tempo de domínio carioca, Dorival foi obrigado a lançar cinco titulares no segundo tempo para buscar o empate. A decisão de rodar o elenco será novamente considerada, já que a partida de volta contra o Palmeiras será disputada na próxima quarta-feira, em um intervalo curto que exige atenção com o desgaste físico do elenco.

— Temos jogado partidas a cada dois dias e meio. Não é um fato exclusivo do Corinthians. Logicamente, há elencos bem compostos que podem suprir as alterações, mas estamos em outro processo na nossa equipe. Temos um grupo que está se dedicando muito, fazendo com que a equipe principal cresça. Temos um grupo bem enxuto, necessitando de peças pontuais. Ao mesmo tempo, estamos em duas competições complicadas e difíceis, em algum momento teremos que fazê-lo [poupar jogadores] — explicou Dorival Júnior.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para o duelo deste domingo, o Corinthians tem um desfalque confirmado: o zagueiro João Pedro Tchoca, suspenso. Por outro lado, Dorival contará com os retornos do meia Rodrigo Garro e do volante José Martínez, que cumpriram suspensão e voltam a ficar à disposição.

A vitória no clássico contra o Palmeiras deu novo ânimo ao elenco, mas a prioridade do momento é o torneio eliminatório. Ainda assim, o Corinthians tenta encerrar um jejum de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos somados, o time alvinegro ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela.