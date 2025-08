David Luiz e Fortaleza: fim de ciclo é o melhor para os dois lados

Atleta terá como destino o futebol do Chipre

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC David Luiz rescindiu com o Fortaleza

Chegou ao fim a passagem do zagueiro David Luiz no Fortaleza. A rescisão, oficializada na tarde da última sexta-feira (1º), aconteceu de forma amigável. O destino do defensor de 34 anos será o Pafos, do Chipre.

Os lados na chegada…

David Luiz chegou ao Tricolor no início de 2025. A contratação, rodeada de expectativas, tinha significados para os dois lados. Pela parte do atleta, o movimento indicava a possibilidade de seguir atuando na Série A – seu contrato era válido até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

Para o Leão, trazer um zagueiro com passagem no futebol europeu representava um reforço que poderia ser importante dentro e fora de campo. Livre no mercado após deixar o Flamengo, David Luiz chegou sem custos de transferência, mas tinha um salário que estava entre os maiores do elenco. Experiência, afinal, é artigo de luxo no futebol moderno.

O alto investimento não teve retorno em campo. O atleta disputou 17 partidas pela equipe do Pici, com três vitórias, seis empates e oito derrotas. Foram 20 gols sofridos no período e um aproveitamento de aproximadamente 29,4%.

Há facilidade para falar de uma negociação depois que ela já aconteceu, mas o 2024 do zagueiro indicava os riscos. David Luiz não fez grande temporada pelo Flamengo, tanto que foi reserva na defesa rubro-negra durante boa parte daquele ano.

… e os lados na saída

Além das lesões, David Luiz não teve grandes atuações em campo. Portanto, a saída faz sentido e é o melhor para os dois lados. O atleta retornará ao futebol europeu e terá até um projeto pós-carreira na equipe do Chipre. O time, por sua vez, está na fase qualificatória da Liga dos Campeões da Europa.

O Fortaleza, em sua perspectiva, terá um alívio na folha salarial e poderá gastar com reforços na luta contra o rebaixamento. O clube anunciou que, na rescisão, David Luiz abriu mão dos valores correspondentes ao restante de seu contrato.

— Por todo profissionalismo, dedicação e respeito com o Manto Tricolor, o Fortaleza agradece ao atleta e deseja sucesso no seu próximo desafio – disse o Leão em nota. Assim, as partes finalizam uma passagem rodeada de expectativas e desprovida de resultados.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do réves contra o Grêmio, o Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (3). O adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).